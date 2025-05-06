В Астане установили мемориальную доску ветерану Нажикену Капышеву  

В ходе мероприятия были представлены две фотовыставки

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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии празднования 80-летия Великой Победы состоялся торжественный прием посольства России в Казахстане, сообщает пресс-служба посольства.





В своем вступительном слове Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РК Алексей Бородавкин отметил:





9 мая - священная дата для всех стран СНГ. Ведь именно благодаря великому подвигу советских солдат был повержен Третий рейх. Именно на Восточном фронте развернулись решающие битвы Второй мировой войны, в результате которых была разгромлена военная мощь нацистских завоевателей".





Он подчеркнул, что свой неоценимый вклад в общую великую Победу внесли все народы и все республики СССР, в том числе Казахстан.





Более миллиона выходцев из КазССР сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. 497 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза. Неувядаемой славой покрыли себя 28 героев-панфиловцев, Бауыржан Момышулы, Алия Молдагулова, Маншук Маметова, Рахимжан Кошкарбаев, Касым Кайсенов и другие бойцы и командиры Красной армии, рожденные на казахстанской земле. Мы обязаны передать потомкам дух нашего исторического родства с этими героями, пронести через года единство наших народов", - сказал Алексей Бородавкин.





Посол добавил, что сегодня на Западе подвиг советского народа, спасшего Европу и мир от рабства, от истребления, от ужасов холокоста, пытаются перечеркнуть и оболгать.





Сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом, возводят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев, порочат память о героизме и благородстве солдат-освободителей. Забвению пытаются предать приговор Нюрнбергского трибунала, осудившего нацизм как абсолютное зло без срока давности", - сказал посол России в Казахстане.





В ходе мероприятия были представлены две фотовыставки по тематике истории Великой Отечественной войны. Подготовленная посольством России в Казахстане экспозиция отражает 10 самых крупных сражений Великой Отечественной войны, определивших ее ход и обеспечивших Победу.





Российский центр науки и культуры (Русский дом в Астане) представил фотовыставку "Этот день мы приближали…", подготовленную Министерством культуры России совместно с Российским национальным музеем музыки.





Также в ходе приема состоялась презентация двух тематических изданий, подготовленных посольством России в Казахстане.





Сборник материалов по тематике Великой Отечественной войны "Гордимся Победой!" содержит авторские стихи активистов организаций российских соотечественников в Казахстане о войне, информацию о деятельности казахстанских поисковых организаций и другие познавательные сведения.





Очередной выпуск ежегодника "О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях" содержит иллюстрированную подборку самых крупных двусторонних мероприятий за 2024 г.





В культурной части вечера выступил заслуженный деятель искусств Казахстана Азамат Желтыргузов, солисты Казахского национального университета искусств, артисты Государственного Академического русского театра драмы имени М.Горького.