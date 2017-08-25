Астана. 25 августа. Kazakhstan Today - В связи с проведением Астанинского международного марафона ШОС и СВМДА в рамках "EXPO-2017" будет ограничено движение по некоторым улицам, передает Kazakhstan Today.

"С 07.30 по 14.30 27 августа текущего года движение транспортных средств будет ограничено на следующих участках: улица Рыскулова (от ТРЦ "Mega Silk Way" до проспекта Кабанбай батыра), проспект Кабанбай батыра (от улицы Рыскулова до проспекта Улы Дала), проспект Улы дала (от проспекта Кабанбай батыра до улицы Мангілік Ел), улица Мангілік Ел (от проспекта Улы Дала до улицы Ш. Калдаякова), улица Ш. Калдаякова (от улицы Сыганак до проспекта Тауелсіздік), проспект Тауелсіздік (от улицы Ш. Калдаякова до улицы Нажимеденова), улица Нажимеденова (от проспекта Тауелсіздік до улицы Сарыколь), улица Сарыколь (от улицы Нажимеденова до улицы Байтурсынова), улица Байтурсынова (от улицы Сарыколь до улицы Кошкарбаева), улица Кошкарбаева (от улицы Сарайшык до улицы Жумабаева), улица Жумабаева (от улицы Кошкарбаева до улицы Кажимукана переход на проспект Аблайхана), проспект Абылайхана (от улицы Кажимукана до проспекта Б. Момышулы), проспект Б. Момышулы (от проспекта Аблайхана до улицы Жумабаева), улица Жумабаева (от проспекта Б. Момышулы до улицы Кошкарбаева), улица Кошкарбаева (от улицы Жумабаева до проспекта Тауелсіздік), проспект Тауелсіздік (от улицы Кошкарбаева до проспекта Б. Момышулы), проспект Б. Момышулы (от проспекта Тауелсіздік до улицы Сарайшык), улица Сарайшык (от проспекта Б. Момышулы до улицы Мангілік Ел), улица Мангілік Ел (от улицы Сарайшык до улицы Кунаева), улица Кунаева (от улицы Мангілік Ел до проспекта Туран, ТРЦ "Хан Шатыр"), улица Достык (от ТРЦ "Хан Шатыр" до улицы Мангілік Ел), улица Мангілік Ел (от улицы Достык до проспекта Улы Дала), проспект Улы Дала (от улицы Мангілік Ел до проспекта Кабанбай батыра), проспект Кабанбай батыра (от проспекта Улы Дала до улицы Рыскулова), улица Рыскулова (от проспекта Кабанбай батыра до ТРЦ "Mega Silk Way")", - сообщили в пресс-службе городского ДВД.

На участках улиц по мере прохождения марафона движение транспортных средств будет возобновлено.

"Жителям и гостям столицы рекомендуем заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторных ситуации на дорогах столицы", - отметили в ведомстве.

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