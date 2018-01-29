Астана. 29 января. Kazakhstan Today - В Астане в общественном транспорте умер мужчина, передает Kazakhstan Today.
"Сегодня 29 января 2018 года в автобусе маршрута №307 умер пожилой мужчина. Он сел на конечной остановке в поселке Коянды. Водитель только начинал движение по маршруту, как одна из пассажирок крикнула, что человеку в салоне стало плохо и что он хрипит. Водитель остановился и принялся оказывать первую доврачебную помощь (непрямой массаж сердца). Среди пассажиров была женщина, которая, по ее словам, имеет медицинское образование. Она сказала, что срочно нужно обратиться к врачу, потому что он умирает. Водитель поехал в ближайшую больницу, понимая, что счет идет на минуты. Путь до больницы занял всего 3 минуты, но было уже поздно", - написала в Facebook пресс-секретарь "Астана LRT" Науат Азанбаева.
Она сообщила, что, по предварительным данным, мужчина скончался от сердечного приступа. Проводятся следственные мероприятия, выясняются причины смерти.
"Приносим соболезнования всем родным и близким умершего", - отметила Науат Азанбаева.
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