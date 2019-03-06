Астана. 15 ноября. Kazakhstan Today - В Атырауской области депутата подозревают в получении взяток, передает Kazakhstan Today.





"Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Атырауской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан руководитель ТОО "Атырау-Акпарат" (единственный учредитель акимат Атырауской области), депутат Атырауского областного маслихата, который подозревается в неоднократном получении в группе лиц через посредников взяток в крупном размере от представителей подрядных организации за ускоренное заключение договоров государственных закупок", - сообщил на пресс-конференции директор Департамента по связям с общественностью АДГСПК Арман Бердалин.

По его словам, также последний подозревается в хищении средств на сумму более 5 млн тенге, выделенных на реализацию государственных программ.





В отношении подозреваемого судом санкционирован домашний арест. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - проинформировал Бердалин.





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