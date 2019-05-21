В Атырау и Атырауской области снова уволены высокопоставленные полицейские - МВД

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"Министерством внутренних дел с выездом на место проведено служебное расследование по опубликованному в СМИ критическому видеоматериалу, связанному с сотрудниками батальона патрульной полиции Атырауской области. По результатам проверки за нарушение закона о "Дорожном движении" и ведомственных приказов, беспричинную остановку транспортных средств, освобождены от занимаемых должностей три сотрудника батальона", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, за отсутствие контроля за личным составом освобождены от занимаемых должностей командир данного подразделения и начальник местной полицейской службы Атырау. К строгой дисциплинарной ответственности привлечено руководство управления полиции Атырау, областной местной полицейской службы и курирующий заместитель начальника департамента полиции области.
Напомним, ранее в МВД сообщили о решении уволить главу департамента полиции Атырауской области за нарушение служебной этики. Расследовать поведение бывшего главы областного департамента полиции поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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