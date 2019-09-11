Атырау. 10 февраля. Kazakhstan Today - В Атырауской области подростки забросали камнями фуры дальнобойщиков из Узбекистана, передает Kazakhstan Today.
Несколько автомашин узбекских дальнобойщиков были забросаны камнями. Видео с результатом хулиганства - разбитыми окнами и вмятинами - снял один из дальнобойщиков и выложил в Сеть. В нападении подозревают подростков, пишет "Мой город".
8 сентября на участке села Х. Ергалиева Исатайского района Атырауской области несколько подростков повредили камнями транзитный грузовой транспорт. Водитель фургона обратился в полицию. В тот же день сотрудниками полиции были установлены 6 несовершеннолетних жителей села Х. Ергалиева", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.
С родителями подростков проведена профилактическая беседа.
Вместе с тем начато досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство).
Как сообщалось ранее, в Алматы школьник попал в реанимацию после драки со сверстниками. В Актау подросток, управляя внедорожником, врезался в другой автомобиль.
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