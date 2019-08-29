Ребенок за рулем внедорожника попал в ДТП в Актау (ВИДЕО)

Актау. 28 августа. Kazakhstan Today - В Актау ребенок за рулем внедорожника врезался в другой автомобиль, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, в 33-м микрорайоне, возле Назарбаев Интеллектуальной Школы, внедорожник врезался в Daewoo Nexia. В салоне внедорожника находились двое подростков, один из которых был за рулем, пишет Lada.kz

По словам очевидцев, мальчики проехали около пяти километров, прежде чем совершить дорожно-транспортное происшествие. Несовершеннолетние нарушители отказывались позвонить своим родителям и не давали их номера телефонов.





В департаменте полиции области уточнили, что по данному факту составлен протокол по частям 2 и 5 статьи 612 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП РК). Материалы переданы в отдел по делам несовершеннолетних управления полиции Актау. После сбора информации материалы будут переданы в городской акимат, в комиссию по защите прав несовершеннолетних.

Также сообщается, что автомобиль, на котором мальчики попали в ДТП, водворен на штрафстоянку.

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