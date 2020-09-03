В Атырауской области рыбаки выловили белугу весом более 100 килограммов

Атырау. 2 сентября. Kazakhstan Today - В Атырауской области рыбаки выловили белугу весом 118 килограммов, передает Kazakhstan Today.

В последний день лета рыбаки производственного кооператива "Амангельды" выловили сетью белугу весом 118 килограммов. В настоящее время она доставлена на Урало-Атырауский осетровый завод. Пол и возраст рыбины уточняются, сообщает " АкЖайык ".

Напомним, 1 марта этого года работники Урало-Атырауского осетрового завода выловили на тоне в устье Урала икряную белугу весом 148 килограммов и длиной 2,2 метра. А в апреле специалисты получили от нее прижизненным способом 22 килограмма икры. Оплодотворенные икринки были помещены в аппараты "Осетр" для инкубации до стадии личинок. Летом выращенную в искусственных прудах молодь выпускают в Урал.





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