В Бескарагайском районе ВКО выявили птичий грипп

Усть-Каменогорск. 19 октября. Kazakhstan Today - Вспышку быстро остановили, и сейчас ситуация оценивается как стабильная, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает YK-news.kz , выявлены случаи птичьего гриппа в Бескарагайском районе.

В сельском округе сразу наложили карантин. Сейчас все остановлено, вакцинация проведена и обстановка стабильная. Падежа нет", - рассказали в управлении ветеринарии Восточно-Казахстанской области.

На данный момент на месте работают специалисты.

8 октября аркалыкская птицефабрика объявила о приостановке производства на неопределенный период. В связи с распространением высокопатогенного птичьего гриппа в РК на предприятии произошел массовый падеж.

7 октября президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил укрепить ветеринарную службу РК и обеспечить запас продовольствия в стабилизационных фондах. Глава государства отметил , что вспышка высокопатогенного птичьего гриппа выявила уязвимость продовольственной безопасности.

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