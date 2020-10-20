В Бескарагайском районе ВКО выявили птичий грипп

Как сообщает YK-news.kz, выявлены случаи птичьего гриппа в Бескарагайском районе.
В сельском округе сразу наложили карантин. Сейчас все остановлено, вакцинация проведена и обстановка стабильная. Падежа нет", - рассказали в управлении ветеринарии Восточно-Казахстанской области.
На данный момент на месте работают специалисты.
8 октября аркалыкская птицефабрика объявила о приостановке производства на неопределенный период. В связи с распространением высокопатогенного птичьего гриппа в РК на предприятии произошел массовый падеж.
7 октября президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил укрепить ветеринарную службу РК и обеспечить запас продовольствия в стабилизационных фондах. Глава государства отметил, что вспышка высокопатогенного птичьего гриппа выявила уязвимость продовольственной безопасности.
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