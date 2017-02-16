Шымкент. 16 февраля. Kazakhstan Today - В ближайшие дни в горах Южного Казахстана возможен сход лавин, говорится в штормовом предупреждении "Казгидромета".

"В связи с выпадением значительных осадков и большой высотой снежного покрова в горных районах Южно-Казахстанской области в период 16-18 февраля ожидается сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", - отмечается в сообщении, передает Kazakhstan Today.

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