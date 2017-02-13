В ближайшие дни в Казахстане ожидается потепление

Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - Синоптики прогнозируют изменение погоды в Казахстане в ближайшие три дня.

По данным РГП "Казгидромет", установившиеся в Казахстане морозы, с температурой воздуха ниже нормы на 7-12 градусов, вызваны влиянием отрога Сибирского антициклона. Однако ближайшие дни казахстанцев ожидает смена погоды. По информации синоптиков, над восточным побережьем Средиземного моря уже формируется циклон, который 16 февраля сместится на юг Казахстана и принесет с собой не только осадки, но и тепло на всю территорию республики, передает Kazakhstan Today.

"На западе Казахстана ночью ожидается повышение от 13-23 до 3-8 градусов, местами 11-16 градусов мороза. На севере, востоке и в центре от 20-30 до 17-25 градусов мороза, в южных регионах 0-5, местами 10-15 градусов мороза, в Кызылординской области 10-15, местами 20 градусов мороза", - говорится в сообщении.

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