В ближайшие дни в Казахстане ожидается повышение температуры воздуха

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АЛМАТЫ. 28 ИЮЛЯ - Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие трое суток - 29-31 июля 2021 года. Ожидается постепенное повышение температуры воздуха, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов, ожидаются дожди с грозами. 30-31 июля на востоке, 31 июля на юго-востоке - сильные дожди. Лишь на юго-западе и юге страны ожидается теплая погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

По всей территории республики прогнозируется повышение температуры воздуха: днем на западе, северо-западе до 25-41 градуса, на севере и востоке до 23-33 градусов, в центре до 25-37 тепла.





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