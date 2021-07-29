В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 28 июля 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. Лишь на севере, северо-западе, западе и юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами и градом. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-востоке с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области порывы 23 метра в секунду.

Днем в Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской, Мангистауской областях, днем в Атырауской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Жамбылской, Алматинской областях сохранится сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской областей, местами в Алматинской, Актюбинской, Карагандинской областях, на юге Костанайской области, в отдельных районах Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства