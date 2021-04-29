В ближайшие дни в Казахстане снова похолодает

НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 29 апреля - 1 мая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным синоптиков, понижение температуры воздуха ожидается по всей республике.

На большей части республики пройдут осадки, усилится ветер. В центре, на востоке и юго-востоке страны ожидаются сильный дождь, грозы, возможно выпадение града. Также с вторжением антициклона из районов Скандинавии на территории Казахстана ожидается понижение температуры воздуха. В северной половине ночью ожидаются заморозки до 3 градусов, днем до 10-15 градусов тепла, в южной половине ночью до 7-15 тепла, днем до 18-28 тепла", - уточнили в "Казгидромете".

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