В больницах Казахстана на лечении от менингококковой инфекции находятся 20 пациентов

Астана. 8 июня. Kazakhstan Today - Как сообщил на брифинге главный государственный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин, в больницах Казахстана на сегодняшний день на лечении от менингококковой инфекции продолжают находиться 20 пациентов, передает Kazakhstan Today.

По его словам, с начала года зарегистрировано 60 подтвержденных случаев менингококковой инфекции, на сегодня 27 пациентов выписано и на лечении продолжает находиться 20 больных.

"На сегодня ситуация стабильная. За прошедшие сутки ни одного случая менингококковой инфекции зарегистрировано не было. Еще остаются больные, которые продолжают лечение - 20 пациентов. Из них 13 - в Алматы, в Алматинской области и Астане - по 3 (в Астане - 2 взрослых и 1 ребенок), в Карагандинской области - 1 больной.

Он сообщил, что в Астане первый заболевший гражданин А. - заболел 5 июня и поступил 6 июня в городскую инфекционную больницу. Где ему был поставлен диагноз "менингококковая инфекция под вопросом". "У нас есть случаи, когда после получения результатов бактериологических исследований (на 4-5 сутки), диагнозы снимаются", - уточнил он.

Второй случай - это гражданка М. была госпитализирована 6 июня с таким же диагнозом - менингококковая инфекция под вопросом. "Заболевание, естественно, началось раньше. Симптомы классические - головная боль, повышение температуры, боль в горле и даже появилась сыпь. Сейчас она находится на лечении. Мы ждем для постановки окончательного диагноза результаты бактериологических исследований", - отметил главный государственный санитарный врач.

"Один больной находится в реанимации. Но ситуация стабильная, лечение проводится системное. Я думаю, что по всем случаям будет благоприятный исход", - сообщил Бекшин.

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