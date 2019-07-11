В больнице продолжают оставаться трое пострадавших в результате взрывов в Арыси

Арысь. 10 июля. Kazakhstan Today - Из больниц выписали 65 человек, пострадавших в результате взрывов в Арыси, еще 3 человека продолжают лечение, сообщил на брифинге главный врач областной клинической больницы Марат Пашымов, передает Kazakhstan Today.

По его словам, 65 человек, попавших в больницу в результате взрывов, вылечены полностью и вернулись домой. На сегодня продолжают лечение 3 человека, их состояние стабильно, проинформировали в пресс-службе акима Туркестанской области.

Как сообщил представитель Министерства обороны РК Кайыргелди Хусаинов, в настоящее время в радиусе 20 километра вокруг Арыси ведется работа по очистке, будут очищены и склады.

По информации вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК Кайырбека Оскенбаева, работа по восстановлению жилых домов ведется интенсивно. "Изначально было признаны непригодными 27 домов, но по результатам оценочной работы их число достигло до 149. Оценочная работа продолжается. В скором времени будут восстановлены все дома", - сказал К. Оскенбаев.

Советник акима области Уласбек Садибеков отметил, что в целях благосостояния жителей Арыси впереди будет проведена большая работа.

В конце этой недели пройдет вторая ярмарка сельскохозяйственной продукции, где жители города смогут купить продовольствие, мясо, овощи по заниженной цене. Также в целях социальной поддержки пенсионеров города Арыси запланирован отдых 800 человек в домах отдыха "Мейiр" и "Ардагерлер уйi". На сегодня в эти дома отдыха направлено 400 пенсионеров и ветеранов. Запланирован также отдых 4000 детей в летних лагерях в разных регионах республики. На сегодня в летние оздоровительные лагеря направлено 1395 детей", - сказал У. Садибеков.

Как сообщалось ранее, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов . Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы и также мужчина, в машину которого попал снаряд. Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил восстановить все поврежденные объекты Арыси до 1 августа.

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