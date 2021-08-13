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В большинстве областей Казахстана ожидаются дожди

12.08.2021 9748
В большинстве областей Казахстана ожидаются дожди
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 12 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохранят свое влияние на большую часть республики, с которым пройдут дожди с грозами, на северо-востоке сильные дожди. На западе, юго-западе и юге РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются град, усиление ветра, на юге с пыльной бурей, в северных регионах - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, шквал, туман, ночью местами, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидаются гроза, град, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Алматинской области днем местами ожидаются гроза, при грозе усиление ветра до 18-23 метров в секунду. 
 
В Карагандинской области днем местами ожидается гроза, местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду.
 
В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются гроза, град, местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. 
 
В Туркестанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской областях днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области с пыльной бурей. 
 
В Актюбинской области местами ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду.
 
Днем в Атырауской области сохраняется очень сильная жара, в Мангистауской области на большей части сохраняется сильная жара, на юге области очень сильная жара, на юге Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара.
 
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской областей, местами в Карагандинской области, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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