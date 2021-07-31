В большинстве областей Казахстана в пятницу ожидаются дожди с грозами

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НУР-СУЛТАН. 30 ИЮЛЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 30 июля 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, на юго-востоке местами град. Лишь на западе республики с отрогом антициклона сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-востоке с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области днем местами ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидаются град, пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области утром и днем местами ожидается град, усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

В Кызылординской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Туркестанской области днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Западно-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях, днем в Атырауской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью в Павлодарской области местами ожидается туман, усиление ветра до 18 метров в секунду.

Ночью и утром в Акмолинской области местами ожидается туман.

Днем в Атырауской, Актюбинской, местами в Западно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской областей, местами в Атырауской, Алматинской, Актюбинской, Карагандинской областях, на юге Костанайской области, в отдельных районах Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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