В большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

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НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 28 сентября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, под влиянием фронтальных разделов пройдут осадки, на севере, северо-западе, в центре республики - сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-востоке - с пыльной бурей, на юго-западе, северо-западе - туман, на северо-западе, юге - гроза", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду, на юге области гроза, ночью и утром на севере области туман, гололед.

На северо-востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду.

В Туркестанской области днем на западе и севере ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Кызылординской области, на северо-западе, ночью и утром ожидается гроза, в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Карагандинской области на западе, востоке, в центре ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области днем ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области ночью и утром на западе, севере ожидается туман.

В Атырауской области ночью на юге ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области, на юго-западе, и в горных районах ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юго-западе с пыльной бурей.

На севере Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Восточно-Казахстанской области на западе, севере, северо-востоке - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской области, на западе, севере, днем ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области, на севере, ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на западе и юго-востоке туман.









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