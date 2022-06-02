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В большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

01.06.2022, 08:41 25391
В большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - На большую территорию Казахстана будет оказывать влияние ложбина циклона с центром над Сибирью, с которой сохраняется неустойчивый характер погоды - ожидаются дожди с грозами, шквал, град, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на западе, северо-западе республики под влиянием северного антициклона сохраняется погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20, днем порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, утром и днем на северо-востоке, в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-востоке Павлодарской области ожидаются гроза, град, шквал, ночью на западе, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на востоке области порывы 23 метра в секунду. 
 
На севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал, на севере, востоке, юге области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, ночью на севере, востоке, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду. 
 
На севере, востоке, в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается гроза, на востоке области усиление ветра до 17-22, порывы 27 метров в секунду. 
 
На востоке Костанайской области ночью ожидается гроза, днем - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
Днем в центре, на юге Кызылординской области, севере Мангистауской области ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. 
 
На юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В центре Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы ожидается дождь, +23 - +25 градусов, скорость ветра 2-7, при грозе порывы 10 метров в секунду.

В Нур-Султане - дождь, +17 - +19 градусов, скорость ветра 9-14, временами порывы 15-20 метров в секунду.
 

новости по теме

Ряд зданий в Турксибском районе Алматы временно отключат от горячей воды

02.06.2022, 16:29 3796
Ряд зданий в Турксибском районе Алматы временно отключат от горячей воды
АЛМАТЫ. 2 ИЮНЯ - Подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Турксибского района Алматы, будет ограничена, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети", горячую воду отключат:

  • с 6 по 17 июня в контурах улиц Лавренева - Дунентаева; микрорайон Жулдыз-2;
  • с 6 по 20 июня в контурах улиц Баймагамбетова - Монтажная - Федосеева;
  • с 6 по 27 июня в контурах улиц Лавренева - Дунентаева - Соболева - Зимняя; Гете - Новосибирская - Майлина - Заславского; Бекмаханова - Свободная - Суюнбая;
  • с 6 по 28 июня в контурах улиц Собинова - Монтажная - Поддубного - Беринга.

Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", - сообщили в компании.


 

Комплекс "Фитохимия" вернут в госсобственность

02.06.2022, 15:13 5311
КАРАГАНДА. 2 ИЮНЯ - Научно-производственный комплекс "Фитохимия", ранее переданный Карагандинскому фармацевтическому кластеру, возвращается в госсобственность, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Институт имеет большую значимость и значительный потенциал. Проверка службы внутреннего аудита показала, что сделка была невыгодной для государства, возникли вопросы по оценке имущественного комплекса, его стоимости, предоставлению рассрочки по оплате. Поэтому был инициирован возврат в государственную собственность. Соответствующий документ уже подписан, проводятся необходимые процедуры", - проинформировал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. 

 
Также он сообщил, что рассматривается вопрос последующего возвращения части земельного участка, находящегося в парковой зоне города Караганды, в собственность государства как части городского центрального парка.
 

Объявление о Республиканском референдуме в приложении Kaspi.kz

02.06.2022, 13:28 7346
Объявление о Республиканском референдуме в приложении Kaspi.kz
Фото: Kaspi.kz
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Прямо со своего смартфона в приложении Kaspi.kz казахстанцы смогут найти номер и адрес своего участка. В случае отсутствия участка автоматически отображается номер телефона call-центра. Также можно ознакомиться с ответами на самые популярные вопросы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На днях мы запустили сервис "Референдум", который позволит казахстанцам прямо со своего смартфона узнать адрес и номер участка для голосования на референдуме. Пятого июня у всех нас есть уникальная возможность проголосовать за построение нового Казахстана для будущих поколений! Мы, команда Kaspi.kz, будем и дальше помогать государству делать государственные услуги доступными для каждого гражданина и создавать инновационные сервисы, которые улучшают жизнь наших любимых клиентов", - прокомментировал глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

 
Республиканский референдум пройдет 5 июня. Будет обсуждаться вопрос принятия изменений и дополнений в Конституцию. Предыдущий референдум в Казахстане прошел 27 лет назад. Именно тогда и была принята действующая Конституция.
 

Совместно с командой Kaspi.kz в самом популярном приложении в стране был разработан и запущен сервис "Референдум", в котором также можно найти участок для голосования и номер телефона call-центра. В сервисе размещены ответы на самые популярные вопросы по данной теме. Например, кто может голосовать на референдуме, где проголосовать за границей и может ли человек отдать свой голос на другом участке", - отметил Асет Турысов, вице-министр МЦРИАП.

 
Сервис был создан Центральной комиссией референдума РК, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Сотрудничество государственных органов и команды Kaspi.kz интегрировало в приложение целый ряд инновационных сервисов, которые улучшают жизнь казахстанцев. С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы могут переоформить автомобиль, открыть социальный счет, получать пособия, зарегистрировать ИП и многое другое. Почти 12 миллионов человек ежемесячно пользуются суперприложением Kaspi.kz.
 

В Акмолинской области наградили победителей конкурса "Мемлекеттік тіл және БАҚ"

02.06.2022, 11:14 9526
В Акмолинской области наградили победителей конкурса "Мемлекеттік тіл және БАҚ"
Фото: УВП Акмолинской обл.
КОКШЕТАУ. 2 ИЮНЯ - В Кокшетау прошла церемония награждения победителей областного конкурса "Мемлекеттік тіл және БАҚ", организатором которого выступило управление внутренней политики Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
 
 
По информации УВП региона, в этом году в творческом состязании приняли участие 19 журналистов печатных изданий и телеканалов региона.
 
Открывая мероприятие, руководитель управления внутренней политики Алтынай Амренова отметила, что проведение ежегодного конкурса способствует продвижению политики по расширению сферы применения государственного языка и увеличению казахоязычного контента.
 

"Конкурс "Мемлекеттік тіл және БАҚ" - прекрасная возможность выявить "акул пера", которые вносят свой вклад в воспитание языковой культуры у казахстанцев и популяризацию государственного языка", - акцентировала руководитель областного ведомства.

 
Победителей определяли в трех номинациях - лучшая статья, телевизионная программа и публикация на интернет-медиаресурсах. Было рассмотрено более 40 газетных статей и телепрограмм. Все они посвящены актуальным проблемам в сфере применения государственного языка.
 

Победителем в номинации "Лучшая статья" стал материал журналиста областной газеты "Арқа ажары" Серика Жетпискалиева о статусе казахского языка в современном обществе. В номинации "Лучшая телепередача" обладателем первого места стала редактор областного телеканала "Кокше" Гульмира Аманбаева. В студии она встречается с интересными собеседниками и обсуждает актуальные проблемы в жизни общества на государственном языке. Самым лучшим материалом среди новостных порталов стала статья собственного корреспондента ИА "BAQ.KZ" Асем Кулжанова", - добавили в УВП, отметив, что победители конкурса были награждены дипломами и сертификатами.

 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в четверг

02.06.2022, 08:23 12641
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в четверг
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Практический на всю территорию Казахстана начнет оказывать влияние северный антициклон - ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Только на юге и востоке Казахстана под влиянием ложбины уходящего циклона сохранятся дожди с грозами, шквал, град. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльными бурями, в северных регионах ночью и утром - туман, на западе, северо-западе на поверхности почвы - заморозки", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере, западе Акмолинской области ночью и утром ожидается туман, днем - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
На севере, юге, востоке, в горных районах Алматинской области ожидаются град, шквал, на юге, востоке, в горных районах - усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. 
 
Днем на западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
Ночью на севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. 
 
Днем на севере Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. 
 
На севере, востоке Северо-Казахстанской области, на севере, в центре Кызылординской области, днем на северо-востоке Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области днем с пыльной бурей. 
 
Днем на севере Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на севере, западе на поверхности почвы - заморозки 2 градуса. 
 
На юге Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на востоке - туман. 
 
На севере, юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, на севере, юге, в центре - усиление ветра 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. 
 
На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается град, днем на северо-востоке, в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В центре Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Алматы ожидается дождь, +22 - +24 градуса, скорость ветра 2-7, при грозе порывы 12 метров в секунду.
 
В Нур-Султане - переменная облачность, +21 - +23 градуса, скорость ветра 7-12 метров в секунду.
 

Жителей двух областей предупредили о заморозках

01.06.2022, 21:19 20506
Жителей двух областей предупредили о заморозках
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Алматинской, Кызылординской, Костанайской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 2 июня на западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, днем на западе области, в горных и предгорных районах 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
В Шымкенте 2 июня ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. 
 
2 июня ночью на севере Западно-Казахстанской области ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса. 
 
Днем 2 июня на севере Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем на севере области 15-20 метров в секунду. На юге области ожидается сильная жара - 38 градусов.
 
2 июня на севере, юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный, на севере, юге, востоке области 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. 
 
2 июня ночью и утром на севере, западе Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
2 июня на юге Павлодарской области ожидается ветер северо-западный 15-20 метров в секунду.
 
2 июня на севере, юге, востоке и в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на юге, востоке и в горных районах области 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.
 
Утром и днем 2 июня на юге, востоке Кызылординской области ожидаются гроза, сутки 2 июня в центре области пыльная буря. Ветер северо-восточный, в центре, на севере области 15-20 метров в секунду. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 2 июня на севере Костанайской области ожидается ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Ночью на севере, западе области на поверхности почвы заморозки 2 градуса.
 
Днем 2, 3 июня в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 2 июня на юге области, в горных районах, 3 июня на севере, западе, юге области, в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, 2 июня на северо-востоке области, в горных районах, 3 июня на северо-востоке, юго-западе области, в горных районах 15-20 метров в секунду, днем в горных районах порывы 23-28 метров в секунду. 
 
2 июня на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
 

Токаев поздравил победителей фестиваля "Алматы БалаFest"

01.06.2022, 13:56 27016
Фото: Акорда
АЛМАТЫ. 1 ИЮНЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочей поездкой в Алматы, посетил детский фестиваль "Алматы БалаFest", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В День защиты детей в заключительных мероприятиях фестиваля приняли участие около тысячи юных казахстанцев.
 

Территория Ботанического сада, где проходил творческий смотр, была поделена на несколько тематических участков. Это зона ART SPACE, книжная выставка "Кiтаптар казынасы", экологическая зона ECO LAB, зона "Шахмат алемі", зона ROBO LAND и концертная площадка "Жас орендер", - сообщает Акорда. 

 
В завершение состоялась церемония награждения победителей фестиваля "Алматы БалаFest" - детей разных возрастов и возможностей, участвовавших в конкурсной программе в течение месяца. Фестиваль проводился по таким направлениям, как литература, изобразительное искусство, спорт, декоративно-прикладное искусство, экоконкурс, вокал и хореография, IT-сфера. 

Всего в конкурсе приняли участие более 300 тысяч детей.
 

В областных акиматах появятся уполномоченные по правам ребенка

01.06.2022, 11:49 29296
НУР-СУЛТАН. ИЮНЯ - В ходе заседания правительства Республики Казахстан премьер-министр Алихан Смаилов поручил ускорить введение независимых должностей уполномоченных по правам ребенка при акиматах регионов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Рассматривая ход реализации мероприятий в рамках Года детей в Казахстане, глава правительства поручил обеспечить максимальный охват детей социально уязвимых категорий оздоровлением, летним отдыхом и занятостью. Во всех сельских населенных пунктах необходимо оборудовать спортплощадки, центры развития детей, организовать досуговые культурные мероприятия.
 
Кроме того, для обеспечения соблюдения прав детей дано поручение ускорить введение независимых должностей уполномоченных по правам ребенка при акиматах регионов.
 
В части здравоохранения нужно принять меры по работе передвижных медицинских пунктов для проведения скринингов состояния здоровья детей, стоматологического обследования в отдаленных населенных пунктах.
 
В рамках развития внутреннего туризма необходимо организовать детские экскурсионно-познавательные мероприятия, проинформировали в пресс-службе правительства.
 

В целом реализацию мероприятий по Году детей поручаю всем акимам регионов взять на личный контроль", - добавил Смаилов.

 
По данным Министерства образования и науки, план мероприятий по проведению Года детей включает 66 мероприятий по 7 направлениям, нацеленных на обеспечение безопасности, здоровья, образования и досуга. 
 
За 5 месяцев текущего года проведено 17 300 региональных мероприятий с охватом более 2,5 млн детей, в том числе 59% из малообеспеченных семей.
 
Как сообщил глава Министерства культуры и спорта Даурен Абаев, в сфере культуры реализуются крупные проекты с общим охватом более 1 млн детей.
 
От общего количества учащихся физкультурой и спортом охвачено более 60%. По информации министра, в республике насчитывается 652 детско-юношеских клуба и 138 детско-юношеских клубов физической культуры, которые охватывают более 200 тысяч детей и подростков.
 

В данном направлении реализуется несколько проектов. Запущена и динамично работает программа "Доступный спорт" в 7 городах республики. Это Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Талдыкорган, Петропавловск и Семей. Она охватывает более 20 000 человек. Реализуется программа Национальной школьной лиги по 10 видам спорта. Ею охвачено более 2,7 млн детей школьного возраста", - сказал министр. 

 
Также совместно с МИО разработан проект плана-графика развития спортивной инфраструктуры. Он включает в себя строительство 113 новых объектов, модернизацию 21 объекта и дополнительное оснащение 6 крупных объектов.
 

В целях сокращения расходов наших граждан на отдых, популяризации внутреннего туризма вступила в силу мера государственной поддержки по субсидированию детских авиабилетов - Kids Go Free. Работа по популяризации и развитию внутреннего туризма среди детей и подростков также активно ведется МИО", - отметил Абаев.


Ранее сообщалось, что в Казахстане увеличится охват детей бесплатными секциями и кружками.
 

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