В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 18 марта. Kazakhstan Today - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 18 марта 2021 года, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона по прежнему сохраняется погода без осадков. Лишь на западе с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидаются осадки (дождь, снег), на северо-востоке – небольшой снег. Местами по республике ожидается туман, гололед, усиление ветра, на западе с низовой метелью, днем на юго-западе – пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Мангистауской области местами ожидается гроза, усиление ветра местами до 17-22 метров в секунду, днем с пыльной бурей.

В Актюбинской области местами ожидается низовая метель, днем местами гололед, усиление ветра до 15-20, днем порывы 23 метра в секунду.

В Кызылординской области местами ожидается туман, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23 метра в секунду.

В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман, гололед, в Западно-Казахстанской области – ветер 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, ночью местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Туркестанской, днем в Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Атырауской области - местами 17-22 метров в секунду.

В Алматинской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман.

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