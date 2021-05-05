В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 4 мая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По-прежнему на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние отрог антициклона, в связи с чем сохраняется погода преимущественно без осадков. Лишь на северо-востоке и западе с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди, на западе местами гроза. По республике местами ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, ночью и утром на севере -9 туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.

Ночью в Павлодарской области, днем в Акмолинской, Алматинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области с пыльной бурей, в Западно-Казахстанской области местами гроза, в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами туман.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду.

Ночью в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются заморозки до 3 градусов.

Сегодня в Нур-Султане переменная облачность, температура воздуха днем составит +20 - +22 градуса по Цельсию. Скорость ветра - 2-7 метров в секунду.

В Алматы переменная облачность, температура воздуха днем составит +25 - +27 градусов по Цельсию. Скорость ветра - 0-5 метров в секунду.

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