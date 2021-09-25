В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

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НУР-СУЛТАН. 24 СЕНТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 24 сентября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На западе, в центре и на востоке РК под влиянием фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, в связи с чем ожидаются дожди, в центре и востоке – небольшие осадки (преимущественно в виде дождя). На остальной территории республики ожидается погода без осадков. На западе, юге, юго-западе, юго-востоке, центре и востоке ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе - с пыльной бурей, на севере, северо-западе республики - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

Днем на северо-востоке и юго-западе Жамбылской области, в горных районах, и на западе Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области в центре и на западе, в Мангистауской области в центре, на северо-востоке ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

В Атырауской области ночью на юге и в центре, днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-22 метров в секунду.

На востоке Западно-Казахстанской области, днем на юго-западе, северо-западе Актюбинской области, на севере Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на северо-востоке, востоке Костанайской области, на юго-западе Северо-Казахстанской области, на юге Павлодарской области ожидается туман.

На юге и западе Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью севере, в горных и предгорных районах Алматинской, Жамбылской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

На большей части Туркестанской, Кызылординской, Алматинской областей, на юге Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





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