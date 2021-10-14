В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

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НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 13 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отрог антициклона будет сохранять свое влияние на большую часть республики, в связи с этим ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на севере и востоке страны пройдут осадки (дождь, снег). На западе, юге и юго-востоке Казахстана ожидаются усиление ветра, на юге и западе с пыльной бурей, на севере, востоке, юго-востоке туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

На западе, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 23 метра в секунду с пыльной бурей.

В горных районах Туркестанской области усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.

В Алматинской области в районе Алакольских озер, днем на западе и в центре Атырауской области ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду, в Атырауской области с пыльной бурей.

В центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

На востоке Северо-Казахстанской области, ночью на севере Павлодарской области, на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.



