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В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

06.11.2021, 10:07 66286
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
НУР-СУЛТАН. 6 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 6 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Антициклон, медленно смещаясь через территорию РК, сохранит погоду преимущественно без осадков. Лишь на крайние северные регионы будет влиять ложбина циклона, принося с собой небольшие осадки в виде дождя и снега. На большей части республики сохранится усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере и юге, юго-востоке - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Туркестанской области на юге и предгорных районах ожидается туман, на севере, западе и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 

На юго-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на северо-востоке и в горных районах усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. 

На севере и в горных районах Алматинской области ночью и утром ожидается туман, усиление ветра в районе Алакольских озер до 17-22 метров в секунду. 

В центре и на юге Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в центре с пыльной бурей. 

На севере Акмолинской области, юге Западно-Казахстанской области, юго-западе Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на северо-западе - туман. 

На севере Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на северо-востоке - низовая метель, туман.

 

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Семьям погибших шахтеров выплатят 10-летнее денежное содержание

07.11.2021, 18:31 13960
Семьям погибших шахтеров выплатят 10-летнее денежное содержание
Фото: Pavlofox from Pixabay
КАРАГАНДА. 7 НОЯБРЯ - В соответствии с трудовым договором, заключенным между работодателем и работником, всем семьям погибших будет выплачено 10-летнее денежное содержание. Затем в рамках индивидуальных договоров будет рассматриваться вопрос покрытия кредитов, а также оплата обучения детей погибших шахтеров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом на брифинге сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин.
 
Он добавил, что скопление метана на месте трагедии превысило 40%. Резкий выброс метана и угля произошел во время ремонтных работ.
 
 "Внезапный выброс метана. Датчики, по которым мы осмотрели и определили в диспетчерской службе, показали, что произошло многократное превышение концентрации до 41%. Залповый выброс. Соответственно те 6 человек, которые находились в забое, они не успели даже воспользоваться средством самоспасения и погибли. Два человека, которые находились на входной группе в эту шахту, успели применить первичные средства спасения и в тяжелом состоянии были госпитализированы. Что послужило причиной выброса метана, это будет определять комиссия. Они будут выяснять, были ли нарушения технологических процессов", - сообщил министр.
 
Также Ильин отметил, что на данный момент идет следствие, уже есть круг подозреваемых, которых опрашивают. В случае выявления нарушений они будут нести уголовную ответственность.
 
По словам министра, в этом году руководство шахты уже получало замечание по безопасности работы и предписание о закрытии.
 

В мае текущего года предписанием Комитета промышленной безопасности по Карагандинской области был направлен материал в судебный орган о приостановлении работы данной шахты. Решением экономического суда, после предоставления всех материалов, и выхода на контрольную проверку нашими сотрудниками было определено, что по тем замечаниям, которые выдавались для приостановления шахт, были устранены, и шахта продолжила работу", - сообщил Юрий Ильин.

 
Также выяснилось, что трагедия произошла во время ремонтных работ.
 
7 ноября на шахте "Абайская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в забое произошел внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них 8 человек в забое. В результате пострадали двое и погибли шесть шахтеров. В ходе работ в начале забоя были обнаружены двое живых шахтеров, позднее были обнаружены тела оставшихся шести шахтеров. Состояние двух выживших тяжелое.
 
Полиция начала досудебное расследование. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, ведутся аварийно-спасательные работы.
 
 

За коррупцию подчиненных в Алматинской области наказали 14 руководителей

07.11.2021, 15:35 49330
ТАЛДЫКОРГАН. 7 НОЯБРЯ - В Алматинской области за коррупцию подчиненных к дисциплинарной ответственности с 2019 года привлекли 14 руководителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Антикоррупционной службе по Алматинской области рассказали, что с момента проведения мониторинга реализации института по отставке и персональной ответственности первых руководителей за коррупционные преступления своих подчиненных (с конца 2019 года) в области подали в отставку четыре руководителя (политические государственные служащие), руководством области была принята отставка только у одного (экс-аким Текели), остальные трое были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора и предупреждения о неполном служебном соответствии (акимы Карасайского, Кербулакского, Панфиловского районов).
 
Кроме того, за доказанные факты коррупции, привлечены к дисциплинарной ответственности - 14 руководителей (административные государственные служащие). Из которых: замечание получили - 2, выговор - 4, строгий выговор - 5, освобождение от занимаемой должности - 2, понижение в должности - 1.
 
Среди тех, кто получил строгий выговор, - аким сельского округа поселка Жибек жолы Карасайского района, руководитель УГД по городу Капшагаю, аким Райымбекского сельского округа, руководитель отдела сельского хозяйства Панфиловского района.
 
К дисциплинарному взысканию в виде выговора привлечены директор филиала Алматинское отделение ГП АО "КТЖ-Грузовые перевозки", руководитель РГУ "Алматинская областная территориальная инспекция Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК, руководитель Центра занятости населения города Текели.
 
В Антикоррупционной службе добавили, что на стадии досудебного расследования и судебного разбирательства находятся уголовные дела в отношении ряда госслужащих. В случае привлечения их к уголовной ответственности в отставку должны будут подать руководители, занимающие политические должности, тогда как административные госслужащие будут подлежать дисциплинарной ответственности в случае осуждения их подчиненных.
 

Токаев выразил соболезнования родным погибших в Карагандинской области шахтеров

07.11.2021, 13:52 65881
Токаев выразил соболезнования родным погибших в Карагандинской области шахтеров
Фото: Акорда
КАРАГАНДА. 7 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате выброса метана на шахте "Абайская" в Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
 

Глава государства поручил правительству оказать помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия. Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям во главе с министром Юрием Ильиным приступили к работе на месте аварии", - пишет Акорда.

 
7 ноября, в 08.24, на шахте "Абайская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в забое произошел внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них восемь в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шесть шахтеров. Аким провел совещание и пообещал помощь семьям погибших.
 

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