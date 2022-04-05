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В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

04.04.2022, 08:24 21946
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - Большая территория Казахстана по-прежнему находится под влиянием отрога антициклона, с которым сохраняется погода без осадков, сообщают синоптики РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Лишь на западе, юго-западе и северо-западе с прохождением фронтальных разделов ожидаются дожди. По республике ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе - гроза, пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Западно-Казахстанской области ночью на юго-западе, днем на большей части области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, на востоке области туман. 
 
В Атырауской, Мангистауской областях днем усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, днем в Мангистауской области на западе, северо-востоке области - пыльная буря, на севере области гроза. 
 
На севере, западе Акмолинской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на юге области ожидается туман. 
 
В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду. 
 
В Костанайской области на севере, западе области усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, на севере области туман. 
 
На юго-западе Актюбинской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, севере Северо-Казахстанской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на юге области ожидается туман. 
 
Днем на севере Кызылординской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-востоке, в горных районах Жамбылской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Нур-Султане ожидается переменная облачность, температура воздуха днем составит +10+12 градусов, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.
 
В Алматы - переменная облачность, температура воздуха днем составит +22+24 градуса, скорость ветра - 0-5 метров в секунду. 
 

новости по теме

Kaspi.kz запустил сервис "Цифровые Документы"

05.04.2022, 19:25 511
Kaspi.kz запустил сервис "Цифровые Документы"
Фото: Kaspi.kz
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Kaspi.kz совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО "Национальные информационные технологии" сделали доступным сервис "Цифровые Документы" в суперприложении Kaspi.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Теперь у казахстанцев есть доступ к удостоверению личности, паспорту вакцинации, водительскому удостоверению, свидетельству о браке, свидетельству о рождении и другим цифровым документам прямо в суперприложении Kaspi.kz. Документы надежно защищены. Чтобы получить к ним доступ, пользователю необходимо подтвердить свое согласие одноразовым паролем.
 
С помощью "Цифровых Документов" можно получать услуги в ЦОНах, проходить регистрацию на внутренние авиарейсы, передвигаться на поездах внутри Казахстана, пользоваться услугами нотариусов и многое другое. 
 
Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал: 
 

В сотрудничестве с Министерством цифровизации и АО "НИТ" мы продолжаем развивать раздел "Госуслуги" в суперприложении Kaspi.kz. Теперь самые важные документы всегда под рукой в самом популярном в стране приложении Kaspi.kz. Мы будем и дальше помогать государству делать услуги доступными для всех граждан и создавать инновационные сервисы, которые улучшают жизнь наших любимых клиентов". 

 

Цифровыми документами" на сегодняшний день пользуются порядка 10 млн казахстанцев. Это удобно - нет необходимости иметь с собой оригинал документов. Для еще более комфортного использования мы этот сервис выводим на сторонние платформы, популярные среди казахстанских пользователей, но данный функционал будет доступен только с согласия самого гражданина", - отметил Багдат Мусин, Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

 
О Kaspi.kz
 
Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz, которым пользуются более 11 миллионов казахстанцев. С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы делают платежи и переводы, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой и пользуются самыми популярными государственными услугами.
 

Черви в питьевой воде: в СЭС Алматинской области прокомментировали ситуацию

05.04.2022, 18:57 1266
ТАЛДЫКОРГАН. 5 АПРЕЛЯ - В департаменте санитарно - эпидемиологического контроля Алматинской области прокомментировали публикации в СМИ о том, что жители региона жалуются на червей в питьевой воде, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации ведомства, в настоящее время источником питьевой воды является малая река, из которого вода поступает в два резервуара водоотстойники и подается в разводящие сети как техническая вода, из-за таяния ледников вода в речке мутная.
 

С целью контроля качества воды для питья были отобраны по две пробы воды на микробиологические и санитарно-просветительная - химические показатели. Управлением санитарно-эпидемиологического контроля Карасайского района дано постановление о проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий местному исполнительному органу и направлена информация в районный акимат", - сообщили в департаменте.

 
На данный момент местным исполнительным органом для обеспечения населения питьевой водой организовывается подвоз воды из близлежащего населенного пункта Райымбек, где источником воды является подземный канал.
 

Данный вопрос находится на контроле департамента, лабораторные результаты исследования образцов питьевой воды и принятые меры будут сообщены дополнительно", - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

 

В Вооруженных силах Казахстана продолжается контрольная проверка войск

05.04.2022, 15:51 4231
Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - В Вооруженных силах Казахстана по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева продолжается контрольная проверка войск. В рамках контрольной проверки подразделения Вооруженных сил совершают марш на боевой технике, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

После поднятия по учебной тревоге соединения и воинские части казахстанской армии выведены из пунктов постоянной дислокации и на боевой технике совершают марш на учебные полигоны, где им предстоит выполнить учебно-боевые задачи", - сообщает пресс-служба Минобороны.

 
Передвижение военной техники осуществляется по автомобильным дорогам и специально оборудованным колонным путям. Ряд воинских частей к местам назначения перемещается на железнодорожном транспорте с использованием платформ подвижного состава.
 

Такая форма контрольной проверки войск позволяет всесторонне оценить боеготовность воинских частей, их способность к переброске на большие расстояния, готовность техники и вооружения, обученность личного состава, а также умения командиров руководить подразделениями в ходе боевых действий", - подчеркнули в военном ведомстве. 

 
Передвижение военной техники Вооруженных сил Республики Казахстан в рамках контрольной проверки.
 
 
Передвижение техники Вооруженных сил в Кызылординском гарнизоне в рамках контрольной проверки.
 
 
Передвижение техники Вооруженных сил в Гвардейском гарнизоне в рамках контрольной проверки.
 
 
Передвижение техники Вооруженных сил в Таразском гарнизоне в рамках контрольной проверки.
 
 
Передвижение техники Вооруженных сил в Актауском гарнизоне в рамках контрольной проверки.
 
 

Телеканал "Хабар" возглавила Жайна Жаксылыкова

05.04.2022, 11:12 9666
Телеканал "Хабар" возглавила Жайна Жаксылыкова
Фото: Facebook/Berik Uali
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Председатель правления АО "Хабар" сообщил о назначении Жайны Жаксылыковой директором телеканала "Хабар", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С сегодняшнего дня Жаксылыкова Жайна назначена директором канала "Хабар". Зрители хорошо знают ее как автора и ведущего аналитических программ", - написал Уали в Facebook


Напомним, 29 марта стало известно, что бывший пресс-секретарь Токаева Берик Уали назначен председателем правления АО "Хабар".
 

В Мангистау создадут спецприюты для бездомных животных

05.04.2022, 10:50 10366
В Мангистау создадут спецприюты для бездомных животных
АКТАУ. 5 АПРЕЛЯ - В Мангистауской области бездомных кошек и собак будут отлавливать, а затем сдавать в специальные приюты, которые планируют построить в ближайшем времени, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Мангистау приостановили мероприятия по отлову и уничтожению бродячих кошек и собак. Это связано со вступившим в силу 2 марта новым законом РК "Об ответственном обращении с животными", сообщает региональное издание "Лада".
 
По словам заместителя руководителя управления сельского хозяйства области Бердибека Маркабаева, теперь по требованию нового закона бездомных домашних животных следует не уничтожать, а отлавливать и сдавать в специальные приюты.
 

Даны поручения по экстренному созданию приютов. Туда будут сдавать отловленных бродячих животных. До этого времени ветеринарные станции отлавливали и уничтожали бродячих собак и кошек. Живой отлов - дело непростое, для этого нужны не только спецоборудование и спецавтотранспорт, но и обученные люди. Работникам придется учиться этому. Необходимо провести финансово-организационную работу", - сказал Маркабаев.

 
Он пояснил, что в соответствии со статьей 316 Уголовного кодекса РК, если специалисты нанесут животному увечье, их ждет штраф в размере 120 МРП. Также они могут быть привлечены к 120 часам общественных работ или подвергнуться аресту на 30 дней.
 
За убийство животного полагается штраф в 200 МРП или 200 часов общественных работ. Срок ареста вырастет до 50 дней.
 
17 марта жители Актау сняли на видео живодера, который, по их словам, сначала бросал камни в собак, затем сел в иномарку и начал намеренно пытаться сбить их автомобилем. Водитель избежал отвественности.
 
Напомним, с 1 марта в стране действует закон об ответственном обращении с животными. Законом вводится персональная ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защита их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним. 
 

В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

05.04.2022, 08:28 12996
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Казахстан по-прежнему находится под влиянием отрога антициклона, с которым сохраняется погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на западе, севере, в горных районах юга с прохождением фронтальных разделов ожидаются осадки преимущественно в виде дождя. По республике ожидаются туман, усиление ветра, на западе и юге с пыльной бурей, в горных районах юга - гроза", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В горных районах Туркестанской области в конце дня ожидается гроза, днем на севере, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере области с пыльной бурей. 
 
На юге Мангистауской области, днем в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. 
 
На востоке Костанайской области ожидается туман, ночью на западе, севере, днем на севере, западе, юге области усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
Ночью на западе, севере, днем на большей части Акмолинской, Северо-Казахстанской областей ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
В районе Алакольских озер Алматинской области, днем в горных районах Жамбылской области, на западе, севере Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, ночью на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
На юге Павлодарской области ожидается туман, ночью и утром на севере Атырауской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы ожидается переменная облачность, +24+26 градусов, скорость ветра - 0-5 метров в секунду.
 
В Нур-Султане - осадки, +15+17 градусов, скорость ветра 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду.
 

Гражданин Германии заплатит более 150 тысяч тенге за курение на борту самолета

04.04.2022, 19:20 24826
Гражданин Германии заплатит более 150 тысяч тенге за курение на борту самолета
НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - В линейный отдел полиции в аэропорту Нур-Султана поступило сообщение от представителя авиакомпании Air Astana о том, что на борту авиарейса сообщением Франкфурт - Нур-Султан находится правонарушитель, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прилете пассажир передан транспортным полицейским, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.
 
В ходе проверки полицейские установили личность 58-летнего гражданина Германии, который во время полета курил в туалете самолета. В отношении мужчины составлен административный протокол по части 1-2 статьи 441 КоАП РК (Потребление табачных изделий на борту воздушного судна) и наложен штраф в размере 50 МРП.
 
С начала года транспортные полицейские за различные административные правонарушения привлекли к ответственности 12 687 правонарушителей, в том числе за курения в неустановленных местах 257 лиц.
 

Эксперты прокомментировали избиение женщины в Косшы

04.04.2022, 15:22 29961
КОСШЫ. 4 АПРЕЛЯ - Эксперты прокомментировали кадры с избиением женщины - администратора сауны в Косшы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В распространенном в Сети видео, на котором некий мужчина наносит телесные повреждения женщине, можно предварительно заключить, что своими действиями он совершил хулиганство, это часть 1 статьи 293 УК РК. За это ему грозит максимальное наказание в виде 2 лет лишения свободы. Согласно Уголовному кодексу РК, хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам", - сказал адвокат Есимбол Мамырканов.

 
Он также отметил, что "всех обстоятельств происшествия мы не знаем, но если анализировать только видео, то каких-либо иных правонарушений он не совершил".
 

Теоретически квалификация деяния подозреваемого может измениться в зависимости от тяжести нанесенного вреда, однако это маловероятно, так как, вероятно, вред здоровью легкий, что полностью охватывается статьей 293 УК", - подчеркнул адвокат.

 
По его словам, домашнее насилие и случай в Косшы отличаются высокой латентностью, то есть скрытостью.
 

Не все готовы заявлять о таких фактах, и часто виновные не несут какой-либо ответственности, что порождает безнаказанность. Считаю, что придание огласки случая в Косшы в интернете фактически предрешило судьбу виновного, так как без такой огласки дело, скорее всего, было бы переквалифицировано в статью из Кодекса об административных правонарушениях, и этот негодяй отделался бы административным штрафом. Благо этот инцидент стал известен широкой публике, и, вероятно, виновник понесет положенное наказание", - заявил Есимбол Мамырканов.

 
По словам адвоката, в части предотвращения таких фактов в будущем можно заключить, что нормативно-правовые основы давно заложены и, как в любой цивилизованной стране, у нас такие действия являются преступлением. Однако проблемой является то, что потерпевшие не всегда готовы заявлять на своих обидчиков.
 

Причины разные: от банального обесценивания случившегося до нежелания связываться с правоохранительными органами", - добавил Есимбол Мамырканов.

 
Ситуацию также прокомментировала руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова.
 
Она отметила, что в Казахстане безнаказанность зашла далеко. По ее мнению, это все связано с декриминализацией побоев.
 

Надо сейчас криминализовать побои, чтобы таких фактов не было. Потом нужно все-таки действительно поднимать вопрос об институте репутации, потому что большинство вот таких преступлений происходят безнаказанно из-за того, что, действительно, они имеют какие-то рычаги на власть", - сказала Дина Смаилова.

 
Напомним, в Акмолинской области избили администратора сауны. Посетителя, нанесшего телесные повреждения женщине, задержали в городе Косшы.

 

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