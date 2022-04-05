В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - Большая территория Казахстана по-прежнему находится под влиянием отрога антициклона, с которым сохраняется погода без осадков, сообщают синоптики РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лишь на западе, юго-западе и северо-западе с прохождением фронтальных разделов ожидаются дожди. По республике ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе - гроза, пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области ночью на юго-западе, днем на большей части области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, на востоке области туман.

В Атырауской, Мангистауской областях днем усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, днем в Мангистауской области на западе, северо-востоке области - пыльная буря, на севере области гроза.

На севере, западе Акмолинской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на юге области ожидается туман.

В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

В Костанайской области на севере, западе области усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, на севере области туман.

На юго-западе Актюбинской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, севере Северо-Казахстанской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на юге области ожидается туман.

Днем на севере Кызылординской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На северо-востоке, в горных районах Жамбылской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане ожидается переменная облачность, температура воздуха днем составит +10+12 градусов, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.

В Алматы - переменная облачность, температура воздуха днем составит +22+24 градуса, скорость ветра - 0-5 метров в секунду.