В большинстве регионов Казахстана ожидается снег

Нур-Султан. 27 февраля. Kazakhstan Today - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 27 февраля 2021 года, передает Kazakhstan Today.

На восточную половину республики будет оказывать влияние антициклон, а на западную половину страны будет смещаться северо-западный циклон, в связи с чем на большей части республики ожидается снег, на западе - осадки (дождь, снег). Лишь на юго-востоке и востоке страны ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидается низовая метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области местами ожидается низовая метель, гололед, усиление ветра ночью местами, днем на большей части до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области местами ожидается низовая метель, туман, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидается днем на западе метель, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ожидается туман, гололед, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается туман, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Костанайской области местами метель.

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской областях местами ожидается туман, в Мангистауской области - гололед.

В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях ночью местами ожидается сильный мороз.





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