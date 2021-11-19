В большинстве регионов Казахстана ожидается снег

Фото: KAZAKHSTAN TODAY

НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 18 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Северо-западный циклон сохранит свое влияние на территорию РК, принося с собой снег, на юге и востоке страны сильный снег, усиление ветра, на севере и востоке - с низовой метелью, на юге гололед, туман. И только в Атырауской области сохранится погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

Ночью на большей части Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20, на севере, западе, в горных и предгорных районах порывы 23-28, на горных перевалах 30 метров в секунду и более, днем на севере и в горных районах 15-20 метров в секунду, с низовой метелью, на юге туман.

В Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, в западной и северной половине 23-28, временами 30 метров в секунду и более, с метелью, на дорогах гололедица.

На большей части Карагандинской области ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 15-20, ночью на востоке области порывы 23-28 метров в секунду.

На севере и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах усиление ветра до 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду.

Ночью на большей части, днем на юге и в центре Павлодарской области ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью.

На севере и востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, на юго-западе ночью и утром туман; ночью на севере и востоке, днем на большей части области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На востоке и юго-востоке Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром с низовой метелью.

Ночью в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на севере и юго-востоке Актюбинской области ожидаются низовая метель, усиление ветра до 18 метров в секунду.

На севере и востоке Акмолинской области ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на северо-востоке и востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на севере - туман.

На западе и северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед, на севере - туман.

На севере Атырауской области ожидается туман.

Ночью и утром на востоке и в горных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду.



