В девяти областях объявили штормовое предупреждение

По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью 18 ноября в центре Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду.
Ночью 18 ноября на севере, юго-востоке Актюбинской области ожидается метель. Ветер западный, на юго-востоке области порывы 18 метров в секунду.
18 ноября в Павлодарской области ночью на большей части, днем на юге и в центре ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный, ночью на большей части порывы 15-20 метров в секунду, днем на юго-западе области 18 метров в секунду.
18 ноября на севере, востоке Акмолинской области ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду.
18 ноября ночью и утром на востоке Алматинской области ожидается туман, гололед. Ночью на востоке области и в горных районах ожидается ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду.
18 ноября на севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, ночью на северо-востоке, востоке области гололед.
18 ноября на большей части Карагандинской области ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный, западный, на большей части области 15-20, ночью на востоке области порывы 23-28 метров в секунду.
Ночью и утром 18 ноября на востоке, юго-востоке Костанайской области ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-западный, на востоке, юго-востоке области 15-20 метров в секунду.
Ночью 18 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, востоке области низовая метель. На юго-западе области ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный, ночью на севере, востоке области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду.
17 ноября юг Казахстана накрыла снежная буря. На отдельных участках автодорог введено ограничения движения для всех видов транспорта.