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В девяти областях объявили штормовое предупреждение

17.11.2021, 21:20 110620
В девяти областях объявили штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Кызылординской, Актюбинской, Павлодарской, Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью 18 ноября в центре Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 18 ноября на севере, юго-востоке Актюбинской области ожидается метель. Ветер западный, на юго-востоке области порывы 18 метров в секунду.
 
18 ноября в Павлодарской области ночью на большей части, днем на юге и в центре ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный, ночью на большей части порывы 15-20 метров в секунду, днем на юго-западе области 18 метров в секунду. 
 
18 ноября на севере, востоке Акмолинской области ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду. 
 
18 ноября ночью и утром на востоке Алматинской области ожидается туман, гололед. Ночью на востоке области и в горных районах ожидается ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду. 
 
18 ноября на севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, ночью на северо-востоке, востоке области гололед. 
 
18 ноября на большей части Карагандинской области ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный, западный, на большей части области 15-20, ночью на востоке области порывы 23-28 метров в секунду.
 
Ночью и утром 18 ноября на востоке, юго-востоке Костанайской области ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-западный, на востоке, юго-востоке области 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 18 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, востоке области низовая метель. На юго-западе области ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный, ночью на севере, востоке области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду. 
 
17 ноября юг Казахстана накрыла снежная буря. На отдельных участках автодорог введено ограничения движения для всех видов транспорта.
 

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Как развивалась сфера культуры Акмолинской области за годы Независимости

18.11.2021, 12:11 6076
Фото: УВП Акмолиской области
КОКШЕТАУ. 18 НОЯБРЯ - За период суверенитета страны учреждения и предприятия культуры региона достигли ряда положительных изменений не только в количественном показателе, но и в многообразии появившихся новых форм, типов организаций и содержании. В области открыто 7 музеев, 123 библиотеки и 107 клубов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметили в управлении культуры, архивов и документации, среди появившихся новых объектов культуры - музеи Малика Габдуллина, Ботай-Бурабай, сельские клубы в ряде сел Есильского района и Сандыктауского района, дом культуры в селе Алаколь Егиндыкольского района, сообщает управление внутренней политики Акмолиской области.
 
За последние три года отремонтировано 85 учреждений культуры. Планируется открытие еще 5 объектов и ремонт 23 организаций.
 
В области функционируют более 330 государственных библиотек, выполняющих не только культурные и образовательные функции, но и превратившиеся путем открытия в них мобильных бибилиотек и коворкинг центров в центры общения, информации и досуга. Такой уровень развития стал возможен путем реализации нескольких поэтапных программ, разработанных для развития библиотечной системы области.
 
Действуют 11 музеев, в фондах которых хранятся более 120 000 уникальных музейных экспонатов. Музеи являются центром научно-исследовательской деятельности. В прошлом году по итогам III республиканского онлайн-конкурса "Рухани қазына" лучшим музеем областного значения признан Акмолинский областной историко-краеведческий музей. 
 
111 коллективов художественной самодеятельности отмечены высоким званием "Народный" и "Образцовый". 
 

За годы Независимости учреждениями культуры проведена работа по интеграции в международное культурное пространство с целью популяризации достижений профессионального и народного творчества. Коллективы Казахского музыкально-драматического театра, областной филармонии им.У.Ыбырая, народные ансамбли танца "Кокшетау", "Шалкыма", народный ансамбль современного танца "Тумар", народный фольклорный ансамбль "Кербез сұлу" и другие являются многократными лауреатами десятков международных конкурсов и фестивалей народного, детского и молодежного творчества, хореографического искусства по всему миру", - рассказали в управлении культуры, архивов и документации.

 
Как добавили в ведомстве, только в этом году обладателями Гран-при международных и республиканских конкурсов и фестивалей стали 49 участников, лауреатами - 147, дипломантами - 65.
 
К слову, в рамках 30-летия Независимости в области проведено более 500 различных мероприятий. В их числе региональный конкурс "Арқаның ән дариясы", выставка "Алты алаштың Жамбылы", региональный театральный фестиваль, республиканский парад искусств "Сәлем, Елорда!", областной конкурс "Биле, жастық!", фольклорный фестиваль "Көнеден жеткен күмбір" и другие.
 

Трех пранкеров наказали за розыгрыш пассажиров в метро Алматы

18.11.2021, 11:38 4537
АЛМАТЫ. 18 НОЯБРЯ - Трое парней наказаны за розыгрыш пассажиров в алматинском метро, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С помощью музыкальной колонки молодые люди на большой громкости проигрывали музыку и на замечания граждан не реагировали, пишет Polisia.kz.
 
Некоторые пассажиры пугались резкой громкой музыки. Один из них обратился за помощью к сотрудникам полиции, которые несли службу на станции "Жибек Жолы". На законные требования инспектора нарушители общественного порядка отреагировали агрессивно. 
 

Действия гражданина А., гражданина К. и гражданина А., 19 и 22 лет квалифицированы по статье 434 КРКобАП "Мелкое хулиганство". Собраны материалы административного производства и для принятия решения направлены в суд", - рассказал заместитель начальника УП на метрополитене Кайрат Журунов.

 

Госаудит выявил многочисленные нарушения и хищения при закупе медикаментов

18.11.2021, 10:06 28999
Госаудит выявил многочисленные нарушения и хищения при закупе медикаментов
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов в ответе на депутатский запрос о нарушениях в системе здравоохранения подтвердил множественные факты нарушения законодательства в сфере госзакупок лекарств и медицинских изделий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По установленным многочисленным нарушениям законодательства о закупках и выявленным фактам хищений по результатам проверок принимаются меры дисциплинарной, административной и уголовной ответственности", - сообщил Тугжанов.

 
Он проинформировал, что вопрос эффективного использования бюджетных средств на лекарственное обеспечение явился предметом проверок Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов и Агентства по противодействию коррупции. По итогам внешнего анализа коррупционных рисков принят план мероприятий по исполнению рекомендаций. 
 
Также по вопросу эффективности использования бюджетных средств, направленных на обеспечение ЛС и МИ, а также эффективности принимаемых мер по профилактике и противодействию коррупции за 2020 год и первое полугодие 2021 года Генеральной прокуратурой в правительство направлено представление для устранения выявленных нарушений. 
 

В целом вопросы лекарственного обеспечения и эффективного использования бюджетных средств регулярно обсуждаются на совещаниях в правительстве и находятся на особом контроле", - добавил вице-премьер.


 

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