В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

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НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 23 июля 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на западе сильные дожди. Лишь на севере и юге страны ожидается погода без осадков. Местами усилится ветер на западе и юге с пыльной бурей, на западе и востоке республики - град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской, днем в Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области днем местами град.





В Мангистауской области местами ожидается туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на большей части Алматинской, Жамбылской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской областей, на юге Карагандинской области сохраняется сильная жара.





На большей части Акмолинской, Северо-Казахстанской, Кызылординской областей, местами в Туркестанской области ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской областей, местами в Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях, на юге Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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