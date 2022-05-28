В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - С прохождением фронтальных разделов по территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, в горных районах сильные, ожидаются гроза, усиление ветра, возможно выпадение града, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным РГП "Казгидромет", на юге страны ожидается пыльная буря.

На юге, западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.

На севере, западе Туркестанской области - пыльная буря, на севере, западе и в горных районах - ветер 15-25 метров в секунду, на юге, севере, западе, в горных и предгорных районах области - гроза, град, шквал.

В центре, на востоке Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в центре области - пыльная буря.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20 метров в секунду, на севере, западе, востоке области порывы 23-28 метров в секунду, гроза, град, шквал.

В Костанайской области - ветер 15-20 метров в секунду, на севере, востоке области - гроза.

На северо-востоке Мангистауской области ночью - гроза, днем ветер 15-20 метров в секунду.

На севере Атырауской области - гроза.

На севере, западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, ветер 15-20 метров в секунду.

Днем в горных районах Алматинской области, на востоке Восточно-Казахстанской области, ночью на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гроза, ветер 15-20 метров в секунду.

Днем на юге, в центре Карагандинской области - гроза, на юге и востоке области - ветер 15-20 метров в секунду.

Днем на юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза, утром и днем на северо-западе области ветер 15-20 метров в секунду.

Днем в Алматинской, Павлодарской областях, на юго-востоке Карагандинской области ожидается сильная жара.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской, Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане ожидается переменная облачность, +21- +23 градуса, скорость ветра 9-14 метров в секунду.

В Алматы - переменная облачность, +30 - +32 градуса, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.