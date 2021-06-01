В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди с грозами

НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 31 мая 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большую часть территории РК будет влиять обширный циклон, с атмосферными фронтальными разделами местами пройдут дожди с грозами. Лишь на востоке под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, шквал, на юге – пыльная буря, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможно выпадение града.

В Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в горных районах – гроза.

Утром и днем в Кызылординской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Акмолинской, Мангистауской, Актюбинской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Акмолинской области возможен град.

В Костанайской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Костанайской области, днем в Северо-Казахстанской области - шквал, возможен град.

В Павлодарской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, в Западно-Казахстанской области возможен град.

Днем на большей части Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Акмолинской, Актюбинской областей, местами в Костанайской области, на юге Карагандинской области ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Актюбинской, Атырауской областях, на большей части Жамбылской, Карагандинской областей, местами в Алматинской, Восточно-Казахстанской областях, в отдельных районах Туркестанской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской областей, на юге Северо-Казахстанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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