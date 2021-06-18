В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди с грозами

НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 17 июня 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части страны пройдут кратковременные дожди с грозами, на западе и в горах на юго-востоке с выпадением града. Лишь на юге и юго-западе РК ожидается погода без осадков. Местами по республике усилится ветер, на юге с пыльной бурей, на севере и в горах на юго-востоке - шквал", - сообщает РГП "Казгидромет".

Днем в Жамбылской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в горах - шквал, град.

Днем в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

В Костанайской области, днем в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Западно-Казахстанской области местами - град, в Северо-Казахстанской области местами шквал.

Днем местами в Мангистауской, Актюбинской областях, на юге Атырауской области ожидается очень сильная жара, в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской областях, местами в Жамбылской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях, в отдельных районах Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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