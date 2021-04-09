В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 8 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами по республике ожидаются осадки (дождь, снег), лишь на юге, юго-западе и в центре республики сохраняется погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на севере - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, ночью и утром Актюбинской областях местами ожидается туман, в Западно-Казахстанской, Костанайской, днем Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





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