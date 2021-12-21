В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 20 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под влиянием ложбины северо-западного циклона на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды - ожидаются осадки в виде дождя и снега, ночью в горных районах юга страны ожидаются сильные осадки, гроза. Местами по Казахстану ожидаются усиление ветра, туман, гололед, низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

На юго-западе Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23-28, временами 30 метров в секунду и более, на севере, в горных и предгорных районах ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, туман, в горных, предгорных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на горных перевалах 23-28 метров в секунду.

На северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, на северо-западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, туман, гололед, днем на западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на юге Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью, на севере туман, днем на западе и юге гололед.

На западе и в центре Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью, днем на востоке гололед.

Ночью на западе, днем на севере, востоке и в центре Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель.

Ночью на северо-западе, юге и востоке Актюбинской области ожидается гололед, днем на северо-западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере и юге Костанайской области ожидаются туман, гололед, на юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере и северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман, низовая метель; на западе и севере усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе Мангистауской области ожидаются туман, гололед, днем на юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

На юго-востоке Атырауской области ожидается туман, на западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере и в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед.

На западе, юге и востоке Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.