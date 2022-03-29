В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - На большую территорию Казахстана будет оказывать влияние северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По Казахстану ожидаются усиление ветра, туман, гололед, в северной половине - низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

На юге, западе, востоке Акмолинской области ожидается туман, низовая метель, днем - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге и востоке Алматинской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на юге, востоке и в горных районах области - туман.

На севере, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20, утром и днем в горных районах - порывы 23-28 метров в секунду.

На севере, востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области - гололед, туман, на большей части области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, западе Атырауской области ожидается метель, гололед, на большей части области - усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

Ночью на северо-западе, днем на большей части Мангистауской области - ветер 15-23 метров в секунду, ночью на западе области - туман, днем на востоке области - пыльная буря.

На севере, западе, юге Актюбинской области ожидается низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на западе, севере - порывы 25 метров в секунду, на западе, севере области - низовая метель, гололед, на востоке области - туман.

Днем на западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду, ночью и утром на востоке области - туман.

В Павлодарской области на дорогах ожидается гололедица, на севере области - туман.

На севере, востоке Карагандинской области - низовая метель, днем на западе области - гололед, ветер 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается метель, на дорогах - гололедица, на западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере Кызылординской области - туман, днем в центре области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе области и в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматы синоптики прогнозируют переменную облачность, +10+12 градусов, скорость ветра - 0-5 метров в секунду.

В Нур-Султане осадки, +1+3 градуса, скорость ветра днем - 9-14 метров в секунду.