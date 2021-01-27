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В большинстве регионов Казахстана пройдет снег

26.01.2021 10369
В большинстве регионов Казахстана пройдет снег
Нур-Султан. 26 января. Kazakhstan Today - 26 января 2021 года в ряде регионов Казахстана ожидается снег, туман, метель, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.
 

На северную, центральную и восточную часть республики будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, сохранится неустойчивый характер погоды - пройдет снег. Местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, на севере - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Акмолинской, Костанайской областях - гололед. 
 
В Атырауской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области - метель. 
 
В Кызылординской области местами туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Мангистауской области местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. 
 
В Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.
 
В Алматинской области местами ожидается сильный мороз, 26 градусов.
 

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