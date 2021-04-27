В большинстве регионов Казахстана в понедельник ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 26 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части территории Казахстана с западным отрогом антициклона ожидается погода без осадков. В северной половине РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды - местами пройдут дожди с грозами. По республике местами сохранятся туман, усиление ветра, на северо-западе республики-шквалистый ветер", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается днем местами ветер 15-20 метров в секунду, в Западно-Казахстанской, днем в Павлодарской областях местами гроза.

В Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской областях местами туман, днем в Актюбинской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области местами туман, ветер 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области, в районе Алакольских озер, ветер 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области ожидаются местами гроза, шквал, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

Сегодня в Нур-Султане ожидается дождь, температура воздуха днем составит +16 - +18 градусов по Цельсию. Скорость ветра - 9-14 метров в секунду.

В Алматы - переменная облачность, температура воздуха днем составит +21 - +23 градуса по Цельсию. Скорость ветра - 0-5 метров в секунду.

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