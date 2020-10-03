В большинстве регионов Казахстана в пятницу ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - В большинстве регионов Казахстана в пятницу, 2 октября, ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на юге и юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтов пройдет дождь. Местами по республике ожидается туман, на юго-востоке и юго-западе страны усилится ветер", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, Мангистауской областях местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду, ночью и утром в Жамбылской области ожидается туман.

В Акмолинской, Павлодарской областях, ночью и утром в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман.

В Жамбылской, Алматинской областях ночью и утром местами ожидаются заморозки, 1-3 градуса.

На большей части Кызылординской, Туркестанской областей, местами в Жамбылской, Карагандинской, Актюбинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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