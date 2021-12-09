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В большинстве регионов РК ожидается погода без осадков

08.12.2021, 08:21 67123
В большинстве регионов РК ожидается погода без осадков
НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 8 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под влиянием обширного антициклона на большей части ожидается погода без осадков, лишь на востоке, юго-востоке РК и на востоке Карагандинской области пройдут осадки, преимущественно в виде снега. Ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области сильный снег. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на востоке и в центре РК с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На северо-западе, востоке и в центре Акмолинской области ожидается туман. 
 
На севере Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областей ожидаются туман, на юго-западе усиление ветра до 15-22 метров в секунду, в Мангистауской области с пыльной бурей. 
 
На севере Костанайской, на юго-востоке Северо-Казахстанской, на северо-востоке и юге Алматинской областей ожидается туман. 
 
На севере Кызылординской, на юге и в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Днем в центре Кызылординской, на севере и в горных районах Туркестанской областей усилится ветер до 15-20 метров в секунду, на севере Туркестанской области с пыльной бурей. 
 
На востоке Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, на севере и востоке туман. 
 
В северной половине Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, гололед, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

 

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В Нур-Султане задержаны зачинщики ночной драки. Видео

09.12.2021, 17:17 22033
В Нур-Султане задержаны зачинщики ночной драки. Видео
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Столичные полицейские задержали хулиганов, устроивших ночью драку в городе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы столичного департамента полиции, сегодня в 02.42 часов на канал "102" поступил вызов о том, что по улице Ш. Кудайбердіулы идет драка. 
 

Все участники инцидента задержаны и доставлены в отдел полиции. Установлено, что нарушители общественного порядка вышли с бара "Панаехали" в ночное время и между ними произошла драка", - сообщили в пресс-службе.

 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Проводится следствие. 

 
Как сообщалось ранее, в городе Чарск Восточно-Казахстанской области накануне произошла массовая драка, в которую были вовлечены не менее двух десятков мужчин. 
 
Напомним также, что в Талдыкоргане трое парней в состоянии алкогольного опьянения избили 18-летнего официанта.
 

Кочегары на севере Казахстана вынуждены отапливать жилые дома мусором в ожидании угля

09.12.2021, 16:28 35965
Фото: pkzsk.info
ПЕТРОПАВЛОВСК. 9 ДЕКАБРЯ - В ожидании угля кочегары города Мамлютки Северо-Казахстанской области вынуждены отапливать жилые дома собранным по помойкам мусором, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает издание "Петропавловск News", жильцы нового многоквартирного дома Мамлютки по улице Скачкова, 64 А, замерзали в своих квартирах. Об этом начали писать СМИ, после чего сотрудники акимата привезли один ковш угля. Но вскоре уголь снова закончился.
 

Осталась та кучка шлака, которую мешали с отработкой, чтобы она хоть как-то горела вместе с дровами. Потом осталась надежда… только на дрова, да и их подарила замерзающим людям местная предпринимательница", - сообщает источник.

 
В ожидании обещанных 20 тонн Майкубинского угля кочегары вынуждены поддерживать температуру, топливо на исходе, а на севере Казахстана температура уже опустилась ниже 25 градусов мороза. В крайних квартирах очень холодно. Имеющегося угля и полмашины дров хватит максимум на неделю.
 

Жители очень обеспокоены: как они будут зимовать?! Вероятнее всего, им придется опять ходить по Мамлютке и собирать, грубо говоря, мусор, в том числе и потрепанные автомобильные шины, чтобы протопить дом", - сообщает издание.


 
Как сообщалось ранее, в Алматы несколько районов остались без тепла и горячей воды из-за аварии на теплотрассе.
 
Также напомним, что в котельной РОК-2 города Аксу Павлодарской области произошла аварийная остановка котлов.
 

Сенаторы попросили внести изменения в методику расчета порога минимальной достаточности

09.12.2021, 14:10 68581
Сенаторы попросили внести изменения в методику расчета порога минимальной достаточности
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Сенаторы попросили внести изменения в методику расчета порога минимальной достаточности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сенатор Нурлан Кылышбаев на заседании сената направил депутатский запрос на имя премьер-министра Аскара Мамина. 
 
Он отметил, что согласно посланию главы государства, было поручено проработать вопрос использования гражданами части свои пенсионных накоплений, например, для покупки жилья или получения образования.
 

Что получилось на данный момент в связи с перерасчетом порога минимальной достаточности? Количество вкладчиков ЕНПФ, которые могли использовать часть своих накоплений, теперь может резко сократиться. Если в 2021 году их количество было более 700 тысяч граждан РК, то в связи с перерасчетом порога в 2022 году эта цифра кардинально изменится. Ведь получается, что порог достаточности вырос от 63 процентов для самых возрастных участников до 82 процентов для самых молодых. Создавшаяся ситуация подрывает доверие к данной программе", - заявил сенатор.

 
Напомним, ЕНПФ с 2022 года изменит порог достаточности в рамках досрочного использования пенсионных средств. Сайты enpf.kz и enpf-otbasy.kz "рухнули" после большого количества обращений казахстанцев.
 

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