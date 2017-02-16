Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
16 февраля 2017
  • 11
  • :
  • 18
Все области
-6º Туман
днем 8º    ночью 3º
17:00
.
Aнонс

В четверг на большей территории Казахстана ожидается неустойчивая погода16.02.2017
Общество  08:40

Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, местами снег, в южных областях осадки. Местами туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщает "Казгидромет".

В Акмолинской, Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Южно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Мангистауской области местами ожидается туман, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областях местами метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, передает Kazakhstan Today.

Днем в Павлодарской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алматинской области местами ожидается туман. В Восточно-Казахстанской области местами туман, днем метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Карагандинской области местами ночью и утром ожидается туман, днем метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Просмотров: 829
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
16.02.2017   08:40
В четверг на большей территории Казахстана ожидается неустойчивая погода
15.02.2017   21:44
Сенаторы выразили обеспокоенность присутствием ядовитых дрожжей в казахстанском хлебе
15.02.2017   21:34
В льняной каше "Стоп диабет" обнаружены опасные бактерии группы кишечной палочки
15.02.2017   21:20
Жительница Петропавловска напала на школьного инспектора
15.02.2017   19:45
Фото: pavon.kz
Шесть гостренеров Минкультуры и спорта осудили за миллионные хищения к условным срокам
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика