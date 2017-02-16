В четверг на большей территории Казахстана ожидается неустойчивая погода

Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, местами снег, в южных областях осадки. Местами туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщает "Казгидромет".

В Акмолинской, Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Южно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Мангистауской области местами ожидается туман, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областях местами метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, передает Kazakhstan Today.

Днем в Павлодарской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алматинской области местами ожидается туман. В Восточно-Казахстанской области местами туман, днем метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Карагандинской области местами ночью и утром ожидается туман, днем метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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