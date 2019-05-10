В четверг на большей территории Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 9 мая. Kazakhstan Today - Большая часть Казахстана сегодня находится под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", лишь на юго-западе, северо-западе, севере республики будут проходить атмосферные фронтальные разделы, где местами ожидаются дожди с грозами. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге - пыльная буря.

В Кызылординской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20, днем в Кызылординской области порывы 23 метра в секунду, с пыльной бурей.

В Жамбылской, днем Костанайской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Мангистауской области местами туман.

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