В четверг в большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 25 февраля 2021 года, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидается снег, на юге, юго-востоке страны ночью местами сильный снег, лишь на западе под влиянием отрога антициклона погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра с метелью, на юго-востоке до 30 метров в секунду и более", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, на юго-западе Жамбылской области 30 метров в секунду и более.





В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20, порывы до 25 метров в секунду.





В Павлодарской области, ночью и утром в Кызылординской области местами ожидается метель, усиление ветра до 15-20, порывы до 25 метров в секунду.





В Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области порывы 23-28 метров в секунду.





В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Актюбинской области местами ожидаются туман, ночью низовая метель. В Мангистауской области местами ожидается туман.

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