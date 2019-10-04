Алматы. 3 октября. Kazakhstan Today - В детском саду Алматы побили ребенка. Обнаружив на теле малыша синяки, родители потребовали запись видеокамер, передает Kazakhstan Today.

Выяснилось, что руку на ребенка поднимала помощница воспитателя. На кадрах отчётливо видно, как няня грубо дёргает, щипает и бьёт двухлетнего ребёнка. Жестокое обращение во время тихого часа сняли камеры наблюдения. Мать мальчика признаётся, ссадины и синяки на теле сына замечала и раньше. Но подозрения появились лишь после того, как малыш пришёл из сада с разбитым носом, сообщает телеканал КТК

Увидела у него на переносице царапину и синяк. Начала расспрашивать няню и воспитателя, как он получил эту травму. На что они просто пожали руками. Зашла к заведующей, мы просмотрели видео, и она мне показала видео, где ребёнок балуется. Она даже при мне его попыталась поругать", - рассказала мама малыша.

Мать мальчика уверяет, избиение в стенах детского сада сначала пытались скрыть. Но позже во всём сознались.

Она созналась, что она меня обманула, что был факт насилия над ребёнком. В тот момент она мне начала предлагать деньги, чтобы не разглашать всё это общественности, чтобы не было шумихи. Другие родители тоже говорят, что вот эта Ира какая-то неадекватная и злая", - говорит женщина.

В детском саду факт избиения подтвердили. Нянечку уже уволили, а воспитатель получила строгий выговор. О сотруднице, которая применяла жестокие методы в работе с детьми, отзываются сухо. В этом саду женщина работала меньше полгода. Разведена, одна растит троих детей.

После случившегося родные пострадавшего мальчика узнали: горе-няня уже была замешана в скандале. В каком именно, ещё предстоит выяснить. Известно лишь, что подобным образом её уволили и из другого детского сада. После этого женщина даже сменила фамилию. И на новом месте работы о её прошлом не знали.

В управлении образования пояснили: опыт, стаж и даже образование для данной должности не важны. Нанять помощником воспитателя могут практически любого.

Она сказала, что сидела дома, где-то в кафешке посуду мыла. У нас же нет большого выбора. А потом, и требований там нет - при приёме помощника воспитателя. Она была принята на испытательный срок на три месяца, она его прошла. Когда принимали на работу, все справки с психдиспансера, тубдиспансера были взяты", - сообщила руководитель отдела дошкольного воспитания и обучения Алматы Алия Сагиева.

После случившегося дисциплинарное взыскание получила и заведующая яслями-садом. К слову, это учреждение уже было в центре скандала. Два месяца назад воспитатель пыталась похитить ребёнка . Она представилась родственницей и хотела увести мальчика с целью выкупа. Женщину задержали.

Похоже, одним увольнением и выговором дело не ограничится. Расследованием инцидента теперь займётся прокуратура. Родные пострадавшего мальчика уже написали заявление. Они хотят, чтобы тот, кто бил и кто это скрывал, понесли более суровое наказание.

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