В детском саду Алматы побили ребенка

Выяснилось, что руку на ребенка поднимала помощница воспитателя. На кадрах отчётливо видно, как няня грубо дёргает, щипает и бьёт двухлетнего ребёнка. Жестокое обращение во время тихого часа сняли камеры наблюдения. Мать мальчика признаётся, ссадины и синяки на теле сына замечала и раньше. Но подозрения появились лишь после того, как малыш пришёл из сада с разбитым носом, сообщает телеканал КТК.
Увидела у него на переносице царапину и синяк. Начала расспрашивать няню и воспитателя, как он получил эту травму. На что они просто пожали руками. Зашла к заведующей, мы просмотрели видео, и она мне показала видео, где ребёнок балуется. Она даже при мне его попыталась поругать", - рассказала мама малыша.
Мать мальчика уверяет, избиение в стенах детского сада сначала пытались скрыть. Но позже во всём сознались.
Она созналась, что она меня обманула, что был факт насилия над ребёнком. В тот момент она мне начала предлагать деньги, чтобы не разглашать всё это общественности, чтобы не было шумихи. Другие родители тоже говорят, что вот эта Ира какая-то неадекватная и злая", - говорит женщина.
В детском саду факт избиения подтвердили. Нянечку уже уволили, а воспитатель получила строгий выговор. О сотруднице, которая применяла жестокие методы в работе с детьми, отзываются сухо. В этом саду женщина работала меньше полгода. Разведена, одна растит троих детей.
После случившегося родные пострадавшего мальчика узнали: горе-няня уже была замешана в скандале. В каком именно, ещё предстоит выяснить. Известно лишь, что подобным образом её уволили и из другого детского сада. После этого женщина даже сменила фамилию. И на новом месте работы о её прошлом не знали.
В управлении образования пояснили: опыт, стаж и даже образование для данной должности не важны. Нанять помощником воспитателя могут практически любого.
Она сказала, что сидела дома, где-то в кафешке посуду мыла. У нас же нет большого выбора. А потом, и требований там нет - при приёме помощника воспитателя. Она была принята на испытательный срок на три месяца, она его прошла. Когда принимали на работу, все справки с психдиспансера, тубдиспансера были взяты", - сообщила руководитель отдела дошкольного воспитания и обучения Алматы Алия Сагиева.
После случившегося дисциплинарное взыскание получила и заведующая яслями-садом. К слову, это учреждение уже было в центре скандала. Два месяца назад воспитатель пыталась похитить ребёнка. Она представилась родственницей и хотела увести мальчика с целью выкупа. Женщину задержали.
Похоже, одним увольнением и выговором дело не ограничится. Расследованием инцидента теперь займётся прокуратура. Родные пострадавшего мальчика уже написали заявление. Они хотят, чтобы тот, кто бил и кто это скрывал, понесли более суровое наказание.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства