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Воспитательница пыталась похитить ребенка из детсада, чтобы получить за него выкуп (ВИДЕО)

25.07.2019, 17:55 33076
Алматы. 25 июля. Kazakhstan Today - В департаменте полиции Алматы раскрыли попытку похищения ребенка из детского сада, передает Kazakhstan Today.
 
Полицейские выяснили, что похитить мальчика попыталась 30-летняя воспитательница, работающая в этом же детском саду.
 

Личность подозреваемой женщины, несмотря на ее попытки конспирации и желание остаться неузнанной, мы установили почти сразу же и организовали безотлагательные розыскные мероприятия. В результате сегодня она была задержана в доме родителей на территории Кегенского района Алматинской области. Сейчас подозреваемую транспортировали в Алматы для проведения дальнейших следственных мероприятий", - рассказал начальник управления полиции Медеуского района Алматы майор полиции Болат Тотыбаев.


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Попытка похищения ребенка из детсада попала на видео в Алматы _______________________________________ Женщина пыталась похитить 5-летнего мальчика из детского сада в Алматы. Инцидент произошел 16 июля в Медеуском районе в дошкольном учреждении на пересечении улиц Тулебаева и Гоголя. Как рассказала мать ребенка, ей позвонила воспитательница и сообщила, что ее сына пыталась увести некая женщина. Этот момент записали камеры видеонаблюдения. &#34;По словам воспитателя, они с детьми с прогулки зашли в группу. В этот момент заходит высокая женщина в огромной шляпе, в черных очках на пол лица и очень длинном платье в пол. Она сказала: &#34;Позовите, пожалуйста, Алихана&#34;. Представилась его тетей и сообщила, что им нужно срочно идти. Потом берет ребенка и быстро выводит его. Воспитатель говорит: &#34;Стойте, мы с вами не разобрались, я не могу так ребенка отдать, а где родители?&#34; Женщина ответила, что родители попали в аварию, и им нужно срочно бежать, начинает панику наводить&#34;, - рассказала мать мальчика Лаура Мусина. Воспитательница поверила, но через пару секунд заподозрила неладное и побежала за женщиной. &#34;Она схватила ребенка за руку и пригрозила позвонить родителям. Незнакомая женщина тут же сообщает, что мать ребенка находится в машине, говорит, что позовет ее, и убегает. Когда воспитательница позвонила нам, мы сказали, что никого не отправляли за сыном. Я домохозяйка и детьми занимаюсь сама. По видео видно, как она прямо направилась к моему сыну. Но ни я, ни супруг не знаем, кто это. Она очень хорошо замаскировалась&#34;, - сказала мать ребенка. В Департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному делу начато расследование. &#34;Факт официально зарегистрирован и начато досудебное расследование. Создана специальная следственно-оперативная группа. Уже в ближайшее время будут установлены более подробные обстоятельства дела&#34;, - отметили в пресс-службе полиции. В начале июля из областного перинатального центра Тараза был похищен новорожденный ребенок. По словам сотрудников центра, похищение произошло, когда роженицы отправились на обед.

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По его словам, женщина пыталась похитить ребенка, чтобы запросить за него выкуп.
 

Она вела группу Алихана, которого пыталась похитить. В момент совершения преступления подозреваемая находилась в трудовом отпуске, а бдительный воспитатель, которая не отдала мальчика постороннему человеку, временно замещала ее. Задержанная поясняет, что преследовала цель похищения ребенка из-за материальной выгоды. Она планировала затребовать у родителей мальчика денежный выкуп. После проведения допросов она будет водворена в изолятор временного содержания", - уточнил Тотыбаев.

 
Напомним, в Алматы неизвестная женщина пыталась похитить ребенка из детского сада. Видео инцидента, запечатленное камерой наблюдения, распространено в соцсетях. На кадрах видно, как женщина в шляпе спешно выводит из помещения ребенка. Через секунду воспитатель нагоняет ее и пытается вернуть ребенка, и это ей удается, а тем временем женщина в шляпе скрывается из виду. 
 

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