Воспитательница пыталась похитить ребенка из детсада, чтобы получить за него выкуп (ВИДЕО)

Алматы. 25 июля. Kazakhstan Today - В департаменте полиции Алматы раскрыли попытку похищения ребенка из детского сада, передает Kazakhstan Today.

Полицейские выяснили, что похитить мальчика попыталась 30-летняя воспитательница, работающая в этом же детском саду.

Личность подозреваемой женщины, несмотря на ее попытки конспирации и желание остаться неузнанной, мы установили почти сразу же и организовали безотлагательные розыскные мероприятия. В результате сегодня она была задержана в доме родителей на территории Кегенского района Алматинской области. Сейчас подозреваемую транспортировали в Алматы для проведения дальнейших следственных мероприятий", - рассказал начальник управления полиции Медеуского района Алматы майор полиции Болат Тотыбаев.





По его словам, женщина пыталась похитить ребенка, чтобы запросить за него выкуп.

Она вела группу Алихана, которого пыталась похитить. В момент совершения преступления подозреваемая находилась в трудовом отпуске, а бдительный воспитатель, которая не отдала мальчика постороннему человеку, временно замещала ее. Задержанная поясняет, что преследовала цель похищения ребенка из-за материальной выгоды. Она планировала затребовать у родителей мальчика денежный выкуп. После проведения допросов она будет водворена в изолятор временного содержания", - уточнил Тотыбаев.

Напомним, в Алматы неизвестная женщина пыталась похитить ребенка из детского сада . Видео инцидента, запечатленное камерой наблюдения, распространено в соцсетях. На кадрах видно, как женщина в шляпе спешно выводит из помещения ребенка. Через секунду воспитатель нагоняет ее и пытается вернуть ребенка, и это ей удается, а тем временем женщина в шляпе скрывается из виду.

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