Воспитательница пыталась похитить ребенка из детсада, чтобы получить за него выкуп (ВИДЕО)

Личность подозреваемой женщины, несмотря на ее попытки конспирации и желание остаться неузнанной, мы установили почти сразу же и организовали безотлагательные розыскные мероприятия. В результате сегодня она была задержана в доме родителей на территории Кегенского района Алматинской области. Сейчас подозреваемую транспортировали в Алматы для проведения дальнейших следственных мероприятий", - рассказал начальник управления полиции Медеуского района Алматы майор полиции Болат Тотыбаев.
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Попытка похищения ребенка из детсада попала на видео в Алматы _______________________________________ Женщина пыталась похитить 5-летнего мальчика из детского сада в Алматы. Инцидент произошел 16 июля в Медеуском районе в дошкольном учреждении на пересечении улиц Тулебаева и Гоголя. Как рассказала мать ребенка, ей позвонила воспитательница и сообщила, что ее сына пыталась увести некая женщина. Этот момент записали камеры видеонаблюдения. "По словам воспитателя, они с детьми с прогулки зашли в группу. В этот момент заходит высокая женщина в огромной шляпе, в черных очках на пол лица и очень длинном платье в пол. Она сказала: "Позовите, пожалуйста, Алихана". Представилась его тетей и сообщила, что им нужно срочно идти. Потом берет ребенка и быстро выводит его. Воспитатель говорит: "Стойте, мы с вами не разобрались, я не могу так ребенка отдать, а где родители?" Женщина ответила, что родители попали в аварию, и им нужно срочно бежать, начинает панику наводить", - рассказала мать мальчика Лаура Мусина. Воспитательница поверила, но через пару секунд заподозрила неладное и побежала за женщиной. "Она схватила ребенка за руку и пригрозила позвонить родителям. Незнакомая женщина тут же сообщает, что мать ребенка находится в машине, говорит, что позовет ее, и убегает. Когда воспитательница позвонила нам, мы сказали, что никого не отправляли за сыном. Я домохозяйка и детьми занимаюсь сама. По видео видно, как она прямо направилась к моему сыну. Но ни я, ни супруг не знаем, кто это. Она очень хорошо замаскировалась", - сказала мать ребенка. В Департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному делу начато расследование. "Факт официально зарегистрирован и начато досудебное расследование. Создана специальная следственно-оперативная группа. Уже в ближайшее время будут установлены более подробные обстоятельства дела", - отметили в пресс-службе полиции. В начале июля из областного перинатального центра Тараза был похищен новорожденный ребенок. По словам сотрудников центра, похищение произошло, когда роженицы отправились на обед.
Она вела группу Алихана, которого пыталась похитить. В момент совершения преступления подозреваемая находилась в трудовом отпуске, а бдительный воспитатель, которая не отдала мальчика постороннему человеку, временно замещала ее. Задержанная поясняет, что преследовала цель похищения ребенка из-за материальной выгоды. Она планировала затребовать у родителей мальчика денежный выкуп. После проведения допросов она будет водворена в изолятор временного содержания", - уточнил Тотыбаев.
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