В двух больницах Акмолинской области установят кислородные станции

УВП Акмолинской области

Кокшетау. 24 июля. Kazakhstan Today - Больницы Акмолинской области будут оснащены установками, способными подавать кислород сразу всем пациентам, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-центра COVID-19, договор с поставщиками двух кислородных станций уже заключен. Одна из них будет установлена в Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени Курманбаева, вторая - в Аршалынскую районную больницу.

Такая же специальная система будет организована в провизорном стационаре многопрофильной областной больницы", - рассказали в управлении внутренней политики области.

В планах и улучшить систему кислородоснабжения в провизорном стационаре МОБ на базе кожно-венерологического диспансера. Пока здесь работает установка, состоящая из кислородных баллонов, пояснили в ведомстве.

Теперь по системе труб увлажненный газ доводится до пациента. При поддержке акимата области выделены дополнительные средства на модернизацию установки и обеспеченность больницы кислородом", - рассказал главный врач МОБ Нурлан Жаров.

Кроме того, областным управлением здравоохранения в ближайшее время будет закуплено 15 аппаратов ИВЛ, тысяча пульсоксиметров, 100 кислородных концентраторов и 50 кислородных баллонов, которые будут распределены между больницами региона.

В медучреждения продолжает поступать оборудование, закупленное на средства благотворительных фондов и меценатов. На сегодня в больницы, стационары и поликлиники поступили более сотни кислородных концентраторов, 500 кислородных баллонов за счет спонсорских средств.

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