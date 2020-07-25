В двух областях Казахстан расследуют факты закупа аппаратов ИВЛ по завышенной стоимости

Костанай. 24 июля. Kazakhstan Today - В Костанайской и Кызылординской областях ведут досудебные расследования по расследованию фактов закупа аппаратов искусственной вентиляции легких по завышенным ценам, передает Kazakhstan Today.

В Костанайской области зарегистрировано досудебное расследование в отношении должностных лиц областной больницы по факту заключения договора на поставку мобильных аппаратов ИВЛ по стоимости, завышенной на 35%. При фактической цене 520 тыс. тенге за единицу закуп планировался по 702 тыс. тенге", - сообщили в антикоррупционной службе.

Кроме того, в Кызылординской области начато досудебное расследование в отношении двух заместителей руководителя управления здравоохранения по факту закупа стационарных аппаратов ИВЛ по цене 17,4 млн тенге за единицу, которая в 3 раза превышает стоимость, предложенную "СК-Фармация".

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