В двух областях Казахстана из-за непогоды частично перекрыли дороги

Фото: Петропавловск.news

ПЕТРОПАВЛОВСК. 16 МАРТА - Петропавловский аэропорт выставят на аукцион по передаче в доверительное управление уже 31 марта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Компания, которой достанется имущество аэропорта, обязана будет сохранять вид деятельности. При этом у победителя аукциона будет право полностью выкупить аэропорт в будущем, сообщает Петропавловск.news

Аэропорт Петропавловска в течение многих лет испытывает большие трудности. На сегодняшний день предприятие обслуживает всего три авиарейса, которые связывают город с Нур-Султаном, Алматы и Шымкентом. Этого слишком мало, чтобы сделать предприятие прибыльным. Собственного флота у аэропорта нет. За обслуживание (заправку, обработку противообледенительными средствами, техосмотр и т.д.) одного самолета аэропорт получает 50 тысяч тенге.

В течение уже нескольких лет на предприятии периодически задерживают зарплату. В конце 2021 года аэропорт едва не закрыли в связи с приостановлением действия сертификата годности.

После передачи в доверительное управление управляющая компания обязана будет сохранять профильную деятельность в течение 10 лет, вложить в предприятие 1,5 миллиарда тенге и использовать все имущество только по целевому назначению.

Теперь аэропорт выставляют на аукцион с целью передать в доверительное управление и приватизировать. Начальная сумма тендера по передаче в доверительное управление с правом выкупа - 5,6 миллиарда тенге.

Самое дорогое имущество аэропорта - взлетно-посадочная полоса. Ее с учетом 35% износа оценили в 2 миллиарда тенге. Перрон - в 1 миллиард тенге, здание аэровокзала - в 700 миллионов тенге.

Помимо недвижимости в перечень имущества аэропорта входит вся техника, в том числе топливозаправщик, пожарные автомобили и многое другое. Всего в списке имущества аэропорта 2894 наименования.

На аукционе допускается продажа (в данном случае передача в ДУ с правом выкупа) единственному участнику торгов.