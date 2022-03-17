В двух областях Казахстана из-за непогоды частично перекрыли дороги

НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - В связи с ухудшением погодных условий в двух регионах Казахстана ограничено движение для всех видов транспорта на семи участках дорог республиканского значения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Актюбинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге Самара - Шымкент 526-610-й километр, участок границы Западно-Казахстанской области - село Кобда.
Кроме того, в Западно-Казахстанской области закрыты несколько участков дорог. Движение ограничено для всех видов автотранспорта на автодорогах:
1. Самара - Шымкент 394-526-й километр, участок село Жымпиты - граница Актюбинской области.
2. Самара - Шымкент 266-394-й километр, поселок Подстепное - село Жымпиты.
3. Самара - Шымкент 195-251-й, километр, участок Уральск - граница РФ.
4. Атырау - Уральск 189-251-й километр, участок граница Атырауской области - Уральск.
5. Подстепное - Федоровка - граница РФ 0-144-й километр, участок поселок Подстепное - граница РФ.
6. Уральск - Таскала - граница РФ 195-251-й километр, участок Уральск - граница РФ.
Призываем граждан особо внимательно следить за изменениями погоды и не выезжать на дальние расстояния. Кроме того, в случае возникновения внештатных ситуаций водителям и пассажирам рекомендуем обращаться в круглосуточный call-центр АО НК КазАвтоЖол по короткому номеру 1403", - сообщили в пресс-службе АО НК "КазАвтоЖол".