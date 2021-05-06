В ЕНПФ разъяснили, как дистанционно подать заявление о назначении пенсионных выплат

НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - На корпоративном сайте Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) расширена линейка видов заявлений о назначении пенсионных выплат, которые можно подать дистанционно, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Данной услугой теперь могут воспользоваться и следующие категории получателей пенсионных выплат, имеющих в ЕНПФ пенсионные накопления за счет добровольных пенсионных взносов: лица, достигшие 50-летнего возраста; лица с инвалидностью", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что перед подачей заявления необходимо удостовериться в наличии действующей электронной цифровой подписи (ЭЦП), документа, удостоверяющего личность, банковского счета, открытого в национальной валюте Республики Казахстан.

Для подачи заявления необходимо на сайте ЕНПФ (www.enpf.kz) авторизоваться в личном кабинете с использованием ЭЦП, в разделе "Услуги" выбрать услугу "Подача заявления о назначении пенсионных выплат", далее заполнить и подписать соответствующие документы ЭЦП.

Статус обработки заявления ЕНПФ вы легко можете отследить с помощью услуги "Мои заявления на выплаты / переводы" в разделе "Услуги" личного кабинета так же на корпоративном сайте ЕНПФ", - информирует пресс-служба ЕНПФ.

В фонде также напомнили, что с 1 мая текущего года индивидуальные пенсионные счета для учета добровольных пенсионных взносов открываются в беззаявительном порядке на основании поступившего в ЕНПФ первичного добровольного пенсионного взноса.

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