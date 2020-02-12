В этом году в столице более 7800 дольщиков смогут заехать в свои квартиры

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов поручил нарастить темпы сноса ЖК "Территория комфорта - 1" и приступить к строительству дома.
Первостепенная задача - выдать ключи дольщикам, инвестор определен", - сказал он.
В пресс-службе акимата напомнили, что жилой комплекс начали возводить ещё в 2004 году. Техническое обследование дома показало, что здание аварийное.
Бывший застройщик использовал марку бетона, которая не соответствует техническим нормам, на местах стыков арматуры в некоторых местах нет связки. Данная конструкция не подходит для строительства жилых домов. В связи с погодными условиями в январе пришлось снизить темпы сноса, работы возобновили, темпы ускорим", - сказал руководитель проекта по демонтажу ТОО "Нур Астана Курылыс" Алиакбар Умбеталин.
По данным акимата, в 2020 году количество долгостроев столицы снизится на 20 ЖК - более 7800 дольщиков смогут заехать в свои квартиры и оформить документы на жилье. В прошлом году в эксплуатацию введено 10 ЖК - это 2,5 тыс. дольщиков. По каждому объекту долевого строительства выработан пошаговый план мероприятий.
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